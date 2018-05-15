Предварительный обзор MSI Optix AG32CQ. Шикарное игровое решение

По какой-то станов причине разработчики современной игровой периферии, включая мониторы, решили активно продвигать тему игровых решений. То есть, буквально года два назад игровых мониторов было всего пару штук на весь рынок, разработчики как-то не особо углублялись в эту тему, а теперь буквально каждый монитор является геймерским. Вот, к примеру, анонсировали новинку MSI Optix AG32CQ, которая выглядит привлекательно, стоит дорого, но дает пользователю возможность получить максимально привлекательную картинку. Осталось только разобраться, как же именно производитель планирует привлекать внимание потенциальных покупателей, ведь конкурентов на рынке очень много, я бы даже сказал слишком много, и пользователь просто хорошую модель не купит. Здесь нужна яркая фишка или крутой набор характеристик, чтобы геймер отказался от всех остальных вариантов ради этого продукта.

Характеристики

Диагональ дисплея составляет 31,5 дюйма — этого предостаточно, чтобы любой геймер мог получить от прохождения максимум положительных эмоций. Чем больше дисплей, тем интереснее ощущения от виртуальных баталий, особенно если ваш компьютер позволяет выводить картинку в высоком разрешении. Здесь разрешение составляет 2560 на 1440 точек, то есть это 2К разрешение. Не могу сказать, что это лучшее решение на рынке — это и не FullHD, для которого не нужно иметь мощного компьютера, но и не 4К, где за высокую производительность вы получаете качественную картинку в высоком разрешении. Думаю, если вы хотите получить шикарное изображение на производительном ПК, то смотреть в сторону 2К разрешения точно не станете. Довольно странное решение создавать игровой монитор на матрице, которая априори не имеет никакого интереса для настоящего геймера.

На фоне этого, производитель продолжает удивлять нас выбором характеристик для своего решения. Например, сюда поставили VA матрицу с временем отклика 1 мс, хотя в это слабо верится, плюс матрица эта загнутая. При такой диагонали немного загнуто матрицу не помешает, но это немного искажает картинку и если в хотите играть в шутеры, где каждый пиксель важен, то такой монитор вам не подойдет вообще. Зато имеется смена кадров на частоте 144 Гц, чтобы в таких вот шутерах иметь преимущество и плавную картинку. Такое впечатление, что создавали монитор из того, что было под рукой, не особо читая характеристики.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего удивительного тоже нет — производитель продолжает делать все свои новинки в одном стиле. Может это и правильно, но некоторые детали лично мне кажутся странными. Например, на тыльной стороне у нас нет никакой возможности красиво прокинуть кабели через отверстие, так как его просто нет. Ножка цепляется к монитору ниже середины, из-за чего устойчивость явно будет страдать. Во всем остальном это довольно интересный вариант в фирменном стиле компании, который красиво смотрится на столе. Нет ничего ультра-крутого, но для геймерского рабочего стола пойдет идеально.

Итог

На данный момент стоимости монитора никто не называет, но нужно понимать, что это игровой монитор от MSI. Эта компания никогда не делала доступных решений, тем более в игровом секторе, так что ждать адекватной стоимости я бы не стал. Да и конкурентов на рынке с аналогичными характеристиками тьма, можно выбрать любой другой девайс и получить 4К разрешение со всеми вытекающими преимуществами. Вообще не понимаю на что надеяться производители, когда выпускают игровые девайсы, которые геймеру просто не могут понравиться.