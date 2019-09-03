Предварительный обзор MSI Optix G27C4. Стильно и дорого

Характеристики

Сегодня мы с вами поговорим о максимально спорном мониторе — он обладает весьма скромной диагональю, целым вагоном маркетинговых уловок и стильным дизайном, за который вы заплатите приличную сумму. Вопрос только в том, стоит ли монитор тех денег, которые за него запросит производитель. Об этом и всем остальном мы сейчас поговорим более детально.

Дизайн корпуса

Если посмотреть на характеристики данного монитора, то вы сразу поймете, что такое маркетинг и как он влияет на современные технологии. У данного монитора диагональ всего 27 дюймов, то есть это далеко не самая большая диагональ на рынке, даже не близко. Есть мониторы 30, 34 и даже 43 дюйма, которые создаются специально для игр. Тем не менее, у монитора с диагональю 27 дюймов имеется изогнутая матрица. Обычно ее ставят для того, чтобы пользователь мог охватить взглядом всю картинку большого монитора, но при такой диагонали этого просто не нужно — вы легко охватить взглядом все 27 дюймов без малейших проблем. Разрешение при этом составляет 1920 на 1080 точек, то есть это совершенно обычный FullHD монитор без каких-либо ярких особенностей. Не могу сказать, что основные характеристики внушают доверие — слишком уж простенькое устройство получается.

Особенности

Внешний вид монитора многим точно понравится, ведь дизайнеры явно постарались на славу. Начнем с того, что на тыльной панели у нас имеются красивые декоративные панели, они придают монитору определенного стиля и крутости. Проблема только в том, что вы увидите тыльную панель всего пару раз за несколько лет использования монитора, так что этот плюс мы, конечно же, в карму монитору запишем, но назвать это сильным преимущество нельзя. Подставка мет характерную для бренда V-образную форму, это позволяет монитору быть устойчивым на столе, не шататься, но и не занимать много пространства. Не у всех есть большие столы, чтобы держать там большие подставки и клавиатуру с мышкой. Ножка тоже внушает доверие — она толстая, прочная и плотная, позволяет менять угол наклона и в целом неплохо справляется с поставленной задачей. Это очень красивый и практичный монитор для игр.

Итог

К маркетинговым штучкам добавляем несколько совершенно ненужных технологий, которые на этом мониторе вообще ничего не дают. Начнем с того, что у монитора имеется технология AMD FreeSync, которая вроде как не дает разрывать картинку при очень высоком экшене. То есть, технология синхронизирует кадры между видеокартой и монитором, чтобы вы получали точную картинку происходящего. Вот только у автора обзора монитор без данной технологии и разрывов он не видел ни разу. Да, есть здесь частота обновлений в 165 Гц при 1 миллисекунде отклика, что вроде как подойдет фанатам соревновательных дисциплин, но в целом ничего интересного у монитора нет. Яркость в 250 кд/м2 вообще разочаровала — как можно выпускать настолько тусклый монитор, когда все стремятся наоборот делать более продвинутые модели. В целом, второстепенные характеристики монитора тоже не поднимают настроение.На текущий момент информации о том, сколько будет стоить монитор и какие у него будут примерные даты релиза в разных странах, нет. Разработчик пока что не определился с данными моментами или просто не хочет их уточнять, что вполне разумно — монитор очень спорный и есть можно успешно продавать только в том случае, если выбрать хороший промежуток цены. Ведь выдержать конкуренцию с другими мониторами будет достаточно тяжело из-за столь спорных маркетинговых решений. Будем ждать официальную цену.