Предварительный обзор Meizu 16. Новый китайский флагман

2018-08-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Meizu 16; [164]
В последнее время на рынке смартфонов произошло много перемен — сначала компания Apple показала свой смартфон с вырезом в экране, потом Vivo запустила в продажу гаджет, у которого сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Технологии постоянно развиваются, но у главных игроков на рынке стоимость за эти технологии слишком уж высока. Теперь нам показали Meizu 16 и улучшенную версию с индексом Plus, которая демонстрирует возможность создавать флагманы за адекватные деньги. Продукт выглядит невероятно стильно, внутри мощное железо, а стоит это все как продукт среднего класса от более известных компаний. Собственно, пришло время посмотреть на все преимущества гаджета и сравнить его с остальными новинками на рынке. Нужно понимать, что Meizu тоже занимает ведущую позицию и продает массу смартфонов на уровне с Xiaomi и Huawei. Так что это весьма популярная компания.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 845. Это, естественно, самый производительный процессор на мобильном рынке. Он работает на восьми вычислительных ядрах Kryo 385 с тактовой частотой от 1,8 гигагерц в простое до 2,8 гигагерц в разгоне. Мощности модели предостаточно, чтобы вы могли спокойно запускать тяжелые игры, программы и вообще любой контент. За графику продукта отвечает контроллер Adreno 630, который шикарно показал себя в синтетических тестах. Дальше производитель дает вам возможность выбрать объем оперативной памяти — 6 или 8 гигабайт. Здесь нужно учитывать, что современные игры и 2 гигабайт занять не в состоянии, так что покупать больше ОЗУ нет особого смысла. Вы просто не сможете использовать возможности своего смартфона, за которые заплатили дополнительные деньги. Встроенная память разделена на 64 и 128 гигабайт.

Дизайн корпуса

Смартфон представлен в двух цветовых вариантах — белом и черном. Белый выглядит более богато, но это на вкус и цвет, как говорится. На фронтальной панели у нас размещен только дисплей, снизу и сверху имеются симметричные тонкие вставки. Важно отметить, что сам дисплей никакими челками не перекрывают, вся плоскость в нашем распоряжении. На тыльной стороне расположена система из двух камер и хитрая вспышка. Гаджет очень тонкий, легкий и выглядит как продукт из будущего. Инженеры компании Meizu решили никого не копировать выпустить свой уникальный продукт, за что их стоит отдельно похвалить.

Бонусы

Главной фишкой любого современного смартфона является дисплей и этот гаджет не исключение. Диагональ дисплея составляет 6 дюймов, матрица построена по технологии Super AMOLED с разрешением 2160 на 1080 точек. То есть, это стандартный дисплей FullHD+ с высокой яркостью в 430 кд/м2. На таком экране удобно смотреть фильмы, читать книги, играть в игры и получать удовольствие от разнообразного контента. Правда, закругленные углы в каких-то ситуация могут помешать комфорту, но пока что я не смог придумать, в каких именно.

Итог

Теперь о самом важном преимуществе — цене. За самый простой вариант флагмана с 64 гигабайтами встроенной памяти и 6 гигабайтами ОЗУ просят всего 395 долларов. Для сравнения — смартфоны от LG или Samsung среднего класса стоят 410 долларов. Здесь же вы получаете флагман с большим сочным дисплеем и производительной начинкой за вполне адекватную сумму денег. За самую мощную модель с индексом Plus и диагональю дисплея 6,5 дюймов просят 585 долларов. Так там памяти 256 гигабайт установлено! Мне кажется, что это самый крутой флагман из всех, что выходили в этом году.


Комментарии:
Смартфон Xiaomi Mi A2 оценили 22 тысячи ...
Смартфон Xiaomi Mi A2 оценили 22 тысячи Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза смартфонов Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite, которые...
Представлен ноутбук ASUS Chromebook 12 C...
Представлен ноутбук ASUS Chromebook 12 CКомпания ASUS выпустила легкий ноутбук Chromebook 12 C223 весом всего 999 грамм. Аппарат получил 11,6-дюй...
Sony начала в России прием заказов на но...
Sony начала в России прием заказов на ноВ России выходит смартфон Sony Xperia XA2 Plus с аккумулятором на 3580 мА.ч. Девайс получил 6-дюймовый ди...
Обзор Flip the Knife. Развлекаем нервы...
Обзор Flip the Knife. Развлекаем нервыКазуальные игры не просто так пользуются огромной популярностью среди геймеров. Дело в том, что не у всех...
Honor готовит девайс с большим экраном...
Honor готовит девайс с большим экраномСтало известно, что Honor готовит фаблет под названием Honor ARE-AL00 с каплевидным вырезом. Его серийное...
Флагман Sony Xperia XZ2 Premium Limited ...
Флагман Sony Xperia XZ2 Premium Limited В России вышел мощный флагман Sony Xperia XZ2 Premium Limited Edition с 6 Гб ОЗУ. Гаджет получил 5,8-дюйм...
Мощный смартфон Huawei Honor Note 10 GT ...
Мощный смартфон Huawei Honor Note 10 GT В продажу вышел мощный смартфон Huawei Honor Note 10 GT с оригинальным цветовым оформлением Lily White. Г...
Объявлена цена бюджетного смартфона Alca...
Объявлена цена бюджетного смартфона Alca У недавно анонсированного смартфона Alcatel 7 стала известна цена. Гаджет получил 6-дюймовый экран с раз...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Audio-Technica ATH-CKR75BT. Беспроводные наушники-вкладыши с высококлассным звучаниемОбзор Audio-Technica ATH-CKR75BT. Беспроводные наушники-вкладыши с высококлассным звучанием
Обзор Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller. Корпусный 200мм вентилятор с подсветкойОбзор Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller. Корпусный 200мм вентилятор с подсветкой
Обзор TOTOLINK A810R. Двухдиапазонный роутер с MU-MIMOОбзор TOTOLINK A810R. Двухдиапазонный роутер с MU-MIMO
Обзор LEXAND R2 Stone. Кнопочный телефон с защитой от воды и пылиОбзор LEXAND R2 Stone. Кнопочный телефон с защитой от воды и пыли
Обзор Mio MiVue J60. Видеорегистратор с Wi-Fi и скрытой установкойОбзор Mio MiVue J60. Видеорегистратор с Wi-Fi и скрытой установкой
Предварительный обзор Meizu 16. Новый ки...
Предварительный обзор Meizu 16. Новый киВ последнее время на рынке смартфонов произошло много перемен — сначала компания Apple показала свой смар...
Обзор Flip the Knife. Развлекаем нервы...
Обзор Flip the Knife. Развлекаем нервыКазуальные игры не просто так пользуются огромной популярностью среди геймеров. Дело в том, что не у всех...
Предварительный обзор Fossil Q Venture H...
Предварительный обзор Fossil Q Venture HМы уже не раз говорили, что рынок умных часов постепенно уходит в историю. Дело в том, что если вы большо...
Обзор Omlet Arcade. Новая стриминговая п...
Обзор Omlet Arcade. Новая стриминговая пПрямые трансляции сейчас есть буквально везде — вы можете в Инстаграм свое лицо отправить в режиме реальн...
Предварительный обзор Logitech Powered. ...
Предварительный обзор Logitech Powered. Компания Apple на своей презентации в октябре прошлого года рассказала про свою беспроводную зарядку, кот...
Обзор Hollywhoot. Снимаем свои фильмы...
Обзор Hollywhoot. Снимаем свои фильмыБольшинство современных мобильных игр создают без идеи и реализуют весьма плохо. Это не новость, ведь раз...
ТОП-10 лучших игр для Android 2018 года...
ТОП-10 лучших игр для Android 2018 годаВ последние годы мобильные игры развиваются семимильными шагами. Производители смартфонов улучшают свои м...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastЕсли вы следите за рынком компьютерного железа, то точно заметили популярность стеклянных вставок в корпу...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликер...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликерМы постоянно говорим про то, что разработчики мобильных игр делают исключительно простенькие проекты, где...
Обзор Run Around. Что-то необычное...
Обзор Run Around. Что-то необычноеВ большинстве случаев казуальные игры выглядят достаточно скучно и однообразно, так как разработчики прос...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). Недо...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). НедоВ последнее время можно заметить большую популярность смартфонов среднего класса от популярных производит...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotДо анонса было понятно, что корейская компания Samsung не планирует революцию на мобильном рынке, скорее ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor