Предварительный обзор Meizu 16. Новый китайский флагман

В последнее время на рынке смартфонов произошло много перемен — сначала компания Apple показала свой смартфон с вырезом в экране, потом Vivo запустила в продажу гаджет, у которого сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Технологии постоянно развиваются, но у главных игроков на рынке стоимость за эти технологии слишком уж высока. Теперь нам показали Meizu 16 и улучшенную версию с индексом Plus, которая демонстрирует возможность создавать флагманы за адекватные деньги. Продукт выглядит невероятно стильно, внутри мощное железо, а стоит это все как продукт среднего класса от более известных компаний. Собственно, пришло время посмотреть на все преимущества гаджета и сравнить его с остальными новинками на рынке. Нужно понимать, что Meizu тоже занимает ведущую позицию и продает массу смартфонов на уровне с Xiaomi и Huawei. Так что это весьма популярная компания.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 845. Это, естественно, самый производительный процессор на мобильном рынке. Он работает на восьми вычислительных ядрах Kryo 385 с тактовой частотой от 1,8 гигагерц в простое до 2,8 гигагерц в разгоне. Мощности модели предостаточно, чтобы вы могли спокойно запускать тяжелые игры, программы и вообще любой контент. За графику продукта отвечает контроллер Adreno 630, который шикарно показал себя в синтетических тестах. Дальше производитель дает вам возможность выбрать объем оперативной памяти — 6 или 8 гигабайт. Здесь нужно учитывать, что современные игры и 2 гигабайт занять не в состоянии, так что покупать больше ОЗУ нет особого смысла. Вы просто не сможете использовать возможности своего смартфона, за которые заплатили дополнительные деньги. Встроенная память разделена на 64 и 128 гигабайт.

Дизайн корпуса

Смартфон представлен в двух цветовых вариантах — белом и черном. Белый выглядит более богато, но это на вкус и цвет, как говорится. На фронтальной панели у нас размещен только дисплей, снизу и сверху имеются симметричные тонкие вставки. Важно отметить, что сам дисплей никакими челками не перекрывают, вся плоскость в нашем распоряжении. На тыльной стороне расположена система из двух камер и хитрая вспышка. Гаджет очень тонкий, легкий и выглядит как продукт из будущего. Инженеры компании Meizu решили никого не копировать выпустить свой уникальный продукт, за что их стоит отдельно похвалить.

Бонусы

Главной фишкой любого современного смартфона является дисплей и этот гаджет не исключение. Диагональ дисплея составляет 6 дюймов, матрица построена по технологии Super AMOLED с разрешением 2160 на 1080 точек. То есть, это стандартный дисплей FullHD+ с высокой яркостью в 430 кд/м2. На таком экране удобно смотреть фильмы, читать книги, играть в игры и получать удовольствие от разнообразного контента. Правда, закругленные углы в каких-то ситуация могут помешать комфорту, но пока что я не смог придумать, в каких именно.

Итог

Теперь о самом важном преимуществе — цене. За самый простой вариант флагмана с 64 гигабайтами встроенной памяти и 6 гигабайтами ОЗУ просят всего 395 долларов. Для сравнения — смартфоны от LG или Samsung среднего класса стоят 410 долларов. Здесь же вы получаете флагман с большим сочным дисплеем и производительной начинкой за вполне адекватную сумму денег. За самую мощную модель с индексом Plus и диагональю дисплея 6,5 дюймов просят 585 долларов. Так там памяти 256 гигабайт установлено! Мне кажется, что это самый крутой флагман из всех, что выходили в этом году.