Предварительный обзор Meizu E3. Шикарная новинка

Информации о мобильном телефоне Meizu E3 в сети было предостаточно еще до официального анонса, но тогда никто не мог говорить с уверенностью, что это правдивая информация. Теперь гаджет официально анонсировали и он оказался достаточно интересным, производительным, и недорогим. Для многих пользователей этого будет предостаточно, чтобы удовлетворить все свои потребности в работе или отдыхе, плюс получить довольно стильное устройство на каждый день. Сегодня мы расскажем вам максимально интересную информацию о продукте, поведаем о его характеристиках, чтобы вы понимали, стоит ли гаджет своих денег или нет. Все же, на рынке среднего класса предостаточно интересных моделей и совсем не факт, что именно эта модель будет наиболее интересной. Вот давайте и посмотрим на потенциальные возможности устройства, чтобы разобраться в вопросе. И, конечно, нужно заранее знать цену — 280 долларов за минимальную комплектацию.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Qualcomm Snapdragon 636, он состоит из восьми вычислительных ядер Qualcomm Kryo 260, который выдают тактовую частоту в 1,8 гигагерца. Этого предостаточно для того, чтобы вы могли играть в любые современные игры, получали удовольствие от любых других типов развлечений и наслаждались интернетом в любой точке мира. Сюда даже установили модем Snapdragon X12 LTE, который выдает просто громадную скорость соединения. За графику продукта отвечает графический контроллер Qualcomm Adreno 509, тоже достаточно мощная нова я модель, у которой проблем с графикой точно не возникнет. Поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 6 гигабайт типа LPDDR4x, встроенной памяти здесь 64/128 гигабайт в зависимости от выбранной комплектации.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида смартфон вообще не удивил, зато смотрится все достаточно привлекательно. На лицевой панели практически во всю панель расположен дисплей, лишь снизу и сверху расположены небольшие планки, которые позволяют вам удобно держать смартфон в рука. На тыльной стороне расположена камера, вспышка и логотип компании. Вы спросите где сканер отпечатков пальцев? Он на боковой панели, очень удобно размещен под большой палец правой руки, шикарное решение дизайнеров. Таким продуктом будет удобно пользоваться и выглядит он привлекательно.

Бонусы

Главной фишкой любого нового смартфона является дисплей с диагональю 5,99 дюймов и разрешением 2160 на 1080 точек, соотношение сторон 18:9. Сюда тоже такой поставили, довольно интересная новинка, которая быстро покорила всех производителей и теперь ничего кроме такого вот широкого дисплея не увидишь. Качество картинки на высоком уровне, смотреть фильмы или общаться в сети будет предельно удобно. На тыльной стороне у нас расположена система из двух камер, довольно неплохо снимает фото и видео. Операционной системой здесь выступает Android 7.1 Nougat.

Итог

Стоимость смартфона составляет 280 долларов в случае покупки варианта на 64 гигабайта. Это отличный вариант, встроенной памяти хватит на большинство ваших задач. Более продвинутая модель, на 128 гигабайт, стоит 315 долларов — не сильно дороже младшей модели, но вдвое больше памяти предоставляет. Если вы большой фанат хранения на смартфоне большого набора фильмов и игр, то обязательно смотрите в сторону этого гаджета, у него приличные возможности покорить любого покупателя. Недостатков у продукта обнаружено не было, все выполнено с умом и стильно.