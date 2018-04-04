Предварительный обзор NZXT Kraken X72. СВО на три секции

2018-04-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - NZXT Kraken X72; [73]
Абсолютно любая продукция компании NZXT является настоящим феноменом на рынке — стоит довольно дорого, раза в полтора-два дороже конкурентов, при этом обладает вполне стандартными характеристиками, качеством сборки и дизайном. Местами даже можно отметить аскетичность в плане внешнего вида, ведь пока конкуренты пихают подсветку буквально в каждый элемент своего корпуса, этот бренд наотрез отказывается от ярких цветов и делает все максимально скромно. Собственно, долго ждали мы выхода СВО на три секции, ведь компания показала вариант на одну и две секции радиатора, а вот на три — нет. Сразу отмечу, что когда покупаешь СВО, то цена от одной до трех секций растет очень медленно, ведь основная цена здесь в помпе, а радиаторы — дело второстепенное. Так что если вы думаете над покупкой СВО на две или три секции, то обязательно берите три, по деньгам будет намного выгоднее.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида СВО NZXT Kraken X72 вообще не порадовала, к сожалению. То есть, я не могу сказать, что здесь все ужасно и разработчик прямо плохую систему представил, просто слишком уж все простенько и скромненько. Да, теперь у нас три секции радиатора, это первый такой вариант от бренда. Выглядит круто, хотя, по сути, ничего нового мы не увидели — ширина радиатора 120 мм, длинна составляет 394 мм, а толщина 27 мм. Это классические габариты для такого рода продукции, ничего нового или уникального. Далее, у нас идет два шланга в тканевой оплетке, они будут гонять жидкость от позы к радиатору и обратно. Смотрятся такие шлангочки достаточно красиво, ничего не могу сказать. Помпа тоже классическая, с логотипом и подсветкой красивой. Вот к чему не придерусь, так это к помпе — она мне нравится больше всего во всей этой системе. В целом, внешний вид продукта не отличается от того, что делал производитель ранее.

Характеристики

Устанавливается помпа на все современные процессоры — Intel Socket 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3 и 2066, для AMD поддерживаются Socket TR4, AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+ и AM2. Размеры системы охлаждения позволяют вам установить радиатор в тот корпус, где предусмотрено такое крепление. Зачастую, устанавливают СВО на три секции на верхнюю грань, иногда на переднюю, если там нет лотка для жестких диском или оптического привода. Таких корпусов в последнее время стало очень много, так что выбор у вас отменный.

Бонусы

Охлаждается радиатор при помощи трех вентиляторов Aer P120 с диаметром 120 мм. Это неплохие вентиляторы, хотя они выполнены из черного пластика без каких-либо подсветок и украшений. Самые обычные вентиляторы с неплохими характеристиками. Скорость вращения составляет от 500 до 2000 оборотов в минуту, вполне достаточно, чтобы вы могли работать с компьютером в полной тишине, а при нагрузке охлаждать процессор. Уровень шума в максимальной нагрузке составляет 36 дБ, вполне приличный показатель. Разработчик также уверяет, что все элементы новинки были модернизированы для большей надежности.

Итог

Стоимость СОВ от NZXT космически высокая — за Kraken X72 просят 200 долларов. Это практически стоимость видеокарты уровня GTX 1050 Ti, если что. То есть, охлаждение на три секции без подсветки и чего-либо уникального стоит как видеокарта, способная проводить тысячи вычислений в секунду. С другой стороны, это довольно популярный бренд, который длительное время пользуются повышенным спросом. Думаю, потенциальных покупателей будет предостаточно. Надеемся, что вскоре протестируем данную модель самостоятельно и расскажем все детали температур.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Hoover HYP1600 019. Пылесос с аква-фильтромОбзор Hoover HYP1600 019. Пылесос с аква-фильтром
Обзор Thermaltake Versa N25 (CA-1G2-00M1WN-00). Стильный и эргономичный корпусОбзор Thermaltake Versa N25 (CA-1G2-00M1WN-00). Стильный и эргономичный корпус
Обзор Navitel MSR900. Автомобильный видеорегистратор с достойной начинкойОбзор Navitel MSR900. Автомобильный видеорегистратор с достойной начинкой
Обзор DELL INSPIRON 5570. Недорогой ноутбук с Intel Core i7 gen.8Обзор DELL INSPIRON 5570. Недорогой ноутбук с Intel Core i7 gen.8
Обзор SPEEDLINK XEOX Pro Analog Gamepad - Wireless (SL-6566). Игровой геймпад для ПКОбзор SPEEDLINK XEOX Pro Analog Gamepad - Wireless (SL-6566). Игровой геймпад для ПК
Обзор Idle Zoo Tycoon. Создаем свой зооп...
Обзор Idle Zoo Tycoon. Создаем свой зоопВ последнее время разработчики игрового контента для мобильных телефонов стали прямо радовать — вы можете...
Обзор PNY Magnet Car Vent Mount. Автомоб...
Обзор PNY Magnet Car Vent Mount. АвтомобАвтомобилисты часто сталкиваются с проблемой, когда некуда положить телефон, чтобы он оставался, для удоб...
Обзор PC Architect. Сами себе инженеры...
Обзор PC Architect. Сами себе инженерыИгра с отличной идеей, но ужасной реализацией. Собственно, от игры PC Architect я многого не ожидал, это ...
Обзор Helix Jump. Игра для людей с реакц...
Обзор Helix Jump. Игра для людей с реакцВ последнее время я стал замечать, что разработчики мобильных игр либо делают что-то очень серьезное, что...
Предварительный обзор Roccat Horde Aimo....
Предварительный обзор Roccat Horde Aimo.Компания Roccat выпустила в продажу свою новую мембранную клавиатуру Horde Aimo с ценником в 100 долларов...
Предварительный обзор OPPO F7. Ох уж эта...
Предварительный обзор OPPO F7. Ох уж этаЕще когда iPhone X только вышел в свет, все говорили о недостатках планки в верхней части экрана, которая...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 2S. ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 2S. Слухов про мобильный телефон Xiaomi Mi Mix 2S в сети было предостаточно — кто-то сливал фотографии продук...
Обзор TapTapGun. Крутой кликер...
Обзор TapTapGun. Крутой кликерПодавляющее большинство кликеров на рынке выглядят довольно скучно и не затягивают пользователя. В частно...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming L...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming LРынок игровых ноутбуков постепенно развивается и все больше производителей, которые ранее не смотрели в э...
Обзор Bitcoin Mining Simulator. Ух, пома...
Обзор Bitcoin Mining Simulator. Ух, помаВ последнее время я стал получать массу удовольствия от кликеров, особенно от хороших, так как там можно ...
Предварительный обзор Xiaomi Dual-Unit H...
Предварительный обзор Xiaomi Dual-Unit HКомпания Xiaomi продолжает удивлять нас своими крутыми новинками. Например, вот совсем недавно была анонс...
Обзор DevGame Tycoon 2. Полное разочаров...
Обзор DevGame Tycoon 2. Полное разочаровРазработчики мобильных проектов постоянно стараются создать что-то интересное и нестандартное, чтобы прив...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor