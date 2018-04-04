Предварительный обзор NZXT Kraken X72. СВО на три секции

Абсолютно любая продукция компании NZXT является настоящим феноменом на рынке — стоит довольно дорого, раза в полтора-два дороже конкурентов, при этом обладает вполне стандартными характеристиками, качеством сборки и дизайном. Местами даже можно отметить аскетичность в плане внешнего вида, ведь пока конкуренты пихают подсветку буквально в каждый элемент своего корпуса, этот бренд наотрез отказывается от ярких цветов и делает все максимально скромно. Собственно, долго ждали мы выхода СВО на три секции, ведь компания показала вариант на одну и две секции радиатора, а вот на три — нет. Сразу отмечу, что когда покупаешь СВО, то цена от одной до трех секций растет очень медленно, ведь основная цена здесь в помпе, а радиаторы — дело второстепенное. Так что если вы думаете над покупкой СВО на две или три секции, то обязательно берите три, по деньгам будет намного выгоднее.
Дизайн корпусаВ плане внешнего вида СВО NZXT Kraken X72 вообще не порадовала, к сожалению. То есть, я не могу сказать, что здесь все ужасно и разработчик прямо плохую систему представил, просто слишком уж все простенько и скромненько. Да, теперь у нас три секции радиатора, это первый такой вариант от бренда. Выглядит круто, хотя, по сути, ничего нового мы не увидели — ширина радиатора 120 мм, длинна составляет 394 мм, а толщина 27 мм. Это классические габариты для такого рода продукции, ничего нового или уникального. Далее, у нас идет два шланга в тканевой оплетке, они будут гонять жидкость от позы к радиатору и обратно. Смотрятся такие шлангочки достаточно красиво, ничего не могу сказать. Помпа тоже классическая, с логотипом и подсветкой красивой. Вот к чему не придерусь, так это к помпе — она мне нравится больше всего во всей этой системе. В целом, внешний вид продукта не отличается от того, что делал производитель ранее.
ХарактеристикиУстанавливается помпа на все современные процессоры — Intel Socket 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3 и 2066, для AMD поддерживаются Socket TR4, AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+ и AM2. Размеры системы охлаждения позволяют вам установить радиатор в тот корпус, где предусмотрено такое крепление. Зачастую, устанавливают СВО на три секции на верхнюю грань, иногда на переднюю, если там нет лотка для жестких диском или оптического привода. Таких корпусов в последнее время стало очень много, так что выбор у вас отменный.
БонусыОхлаждается радиатор при помощи трех вентиляторов Aer P120 с диаметром 120 мм. Это неплохие вентиляторы, хотя они выполнены из черного пластика без каких-либо подсветок и украшений. Самые обычные вентиляторы с неплохими характеристиками. Скорость вращения составляет от 500 до 2000 оборотов в минуту, вполне достаточно, чтобы вы могли работать с компьютером в полной тишине, а при нагрузке охлаждать процессор. Уровень шума в максимальной нагрузке составляет 36 дБ, вполне приличный показатель. Разработчик также уверяет, что все элементы новинки были модернизированы для большей надежности.