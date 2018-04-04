Предварительный обзор NZXT Kraken X72. СВО на три секции

Абсолютно любая продукция компании NZXT является настоящим феноменом на рынке — стоит довольно дорого, раза в полтора-два дороже конкурентов, при этом обладает вполне стандартными характеристиками, качеством сборки и дизайном. Местами даже можно отметить аскетичность в плане внешнего вида, ведь пока конкуренты пихают подсветку буквально в каждый элемент своего корпуса, этот бренд наотрез отказывается от ярких цветов и делает все максимально скромно. Собственно, долго ждали мы выхода СВО на три секции, ведь компания показала вариант на одну и две секции радиатора, а вот на три — нет. Сразу отмечу, что когда покупаешь СВО, то цена от одной до трех секций растет очень медленно, ведь основная цена здесь в помпе, а радиаторы — дело второстепенное. Так что если вы думаете над покупкой СВО на две или три секции, то обязательно берите три, по деньгам будет намного выгоднее.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида СВО NZXT Kraken X72 вообще не порадовала, к сожалению. То есть, я не могу сказать, что здесь все ужасно и разработчик прямо плохую систему представил, просто слишком уж все простенько и скромненько. Да, теперь у нас три секции радиатора, это первый такой вариант от бренда. Выглядит круто, хотя, по сути, ничего нового мы не увидели — ширина радиатора 120 мм, длинна составляет 394 мм, а толщина 27 мм. Это классические габариты для такого рода продукции, ничего нового или уникального. Далее, у нас идет два шланга в тканевой оплетке, они будут гонять жидкость от позы к радиатору и обратно. Смотрятся такие шлангочки достаточно красиво, ничего не могу сказать. Помпа тоже классическая, с логотипом и подсветкой красивой. Вот к чему не придерусь, так это к помпе — она мне нравится больше всего во всей этой системе. В целом, внешний вид продукта не отличается от того, что делал производитель ранее.

Характеристики

Устанавливается помпа на все современные процессоры — Intel Socket 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3 и 2066, для AMD поддерживаются Socket TR4, AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+ и AM2. Размеры системы охлаждения позволяют вам установить радиатор в тот корпус, где предусмотрено такое крепление. Зачастую, устанавливают СВО на три секции на верхнюю грань, иногда на переднюю, если там нет лотка для жестких диском или оптического привода. Таких корпусов в последнее время стало очень много, так что выбор у вас отменный.

Бонусы

Охлаждается радиатор при помощи трех вентиляторов Aer P120 с диаметром 120 мм. Это неплохие вентиляторы, хотя они выполнены из черного пластика без каких-либо подсветок и украшений. Самые обычные вентиляторы с неплохими характеристиками. Скорость вращения составляет от 500 до 2000 оборотов в минуту, вполне достаточно, чтобы вы могли работать с компьютером в полной тишине, а при нагрузке охлаждать процессор. Уровень шума в максимальной нагрузке составляет 36 дБ, вполне приличный показатель. Разработчик также уверяет, что все элементы новинки были модернизированы для большей надежности.

Итог

Стоимость СОВ от NZXT космически высокая — за Kraken X72 просят 200 долларов. Это практически стоимость видеокарты уровня GTX 1050 Ti, если что. То есть, охлаждение на три секции без подсветки и чего-либо уникального стоит как видеокарта, способная проводить тысячи вычислений в секунду. С другой стороны, это довольно популярный бренд, который длительное время пользуются повышенным спросом. Думаю, потенциальных покупателей будет предостаточно. Надеемся, что вскоре протестируем данную модель самостоятельно и расскажем все детали температур.