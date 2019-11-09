Предварительный обзор Nixeus NX-EDG34. Шикарный монитор

2019-11-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nixeus NX-EDG34; [103]
Мониторы с широким форматом в последнее время стали достаточно популярным решением среди крупных производителей, так как все хотят угодить пользователю и подарить ему незабываемые ощущения от процесса работы на компьютере. Вопрос только в том, а есть ли смысл в таком мониторе и стоит ли вообще отдавать за него свои деньги. Многие уверены, что смысл есть.

Дизайн корпуса

Монитор достаточно интересно выглядит, хотя стоит сразу заметить, что ничего нового в его дизайне я не заметил. На лицевой панели можно увидеть достаточно большой дисплей, у которого справа, слева и сверху имеется тонкая рамка без каких-либо декоративных элементов. Это выглядит крайне привлекательно, плюс снизу имеется более толстая плашка из пластика с логотипом компании и клавишами управления на нижней грани. Дизайн монитора очень похож на то, что вы могли видеть в мониторах MSI, например, даже подставка похожа. Кстати, подставка выглядит очень интересно и стильно, но у нее не так уж много удобства на самом деле. Ведь Ножка с подставкой являются одним целым, выполнены в V-образной форме и не позволяют вам наклонять монитор слишком сильно или изменять высоту посадки. Конечно, вы можете повесить монитор на стену и управлять его наклоном и углами обзора, но то уже совсем другая история.

Характеристики

В плане параметров у монитора Nixeus NX-EDG34 все достаточно хорошо — производитель явно понимает, как привлечь к себе внимание аудитории. Диагональ дисплея составляет 34 дюйма, разрешение при этом достигает 3440 на 1440 точек, то есть это 2К разрешение, которое немного растянули по-горизонтали. Для работы, фильмов, игр и прочих развлекательных штук это просто идеальное решение, которое приносит удовольствие и не требует от вашего компьютера какой-то невероятной производительности. Также стоит отметить, что соотношение сторон у дисплея 21:9, матрица построена по технологии VA с отличной яркостью, цветопередачей и прочими интересными бонусами. Придраться к характеристикам монитора вообще не могу — все сделано крайне круто и качественно, вообще нет претензий к изображению или характеристикам устройства.

Особенности

Естественно, главной особенностью продукта можно назвать тыльную панель с яркой подсветкой, которая приносит тьму удовольствия и выглядит очень круто. Там сразу три полосы с подсветкой, которые смотрятся интересно, ярко освещают помещение и показывают, что монитор у вас довольно необычный. Вот только это достаточно слабое преимущество, учитывая, что тыльную панель большинство видит пару раз за весь цикл использования монитора. Вы достали монитор из коробки, поставили его на стол, после чего забыли напрочь о том, что там сзади расположено. Думаю, в этом случае основное преимущество перекладывается на изогнутую панель, но я не могу сказать, что это серьезный бонус на текущий момент — разработчики буквально каждой компании уже показали варианты с изогнутым дисплеем. В этом просто нет никакого смысла, кроме как в плане маркетинга.

Итог

Теперь давайте поговорим о стоимости монитора — за него производитель просит всего 499 долларов, что довольно доступно, если посмотреть в сторону немногочисленных конкурентов. Разработчики показали классную матрицу, довольно качественный дизайн корпуса, при этом стоимость примерно в три раза ниже, чем у вариантов от компании Samsung. Да, может качество картинки там будет отличаться или, например, у вас будет не так много интересных фишек в плане корпуса, но зато и стоимость будет заметно ниже. А это решающий момент при выборе монитора.

Комментарии и отзывы Nixeus NX-EDG34
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