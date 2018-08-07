Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. Неплохое улучшение

2018-08-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nokia 6.1 Plus; [209]
Длительное время пользователи ждали релиза Nokia 6 для глобального рынка. Дело в том, что оригинальная модель продается только в Китае. Конечно, вы можете найти устройство на каких-то интернет-магазинах и заказать себе, но достать продукт обычно достаточно проблематично. Да и это совсем не тот смартфон, ради которого пользователи готовы идти на такие серьезные жертвы. Теперь в свет вышла улучшенная версия под именем Nokia 6.1 Plus, хотя я бы не сказал, что это прямо другой смартфон. Просто производитель немного подправил дизайн и выпустил вариант для глобальных продаж. Получился весьма интересный вариант для тех, кто хочет себе именно этот девайс, хотя стоимость оставляет желать лучшего. Вероятно, фанатов у новинки будет предостаточно, а мы сегодня решили рассказать вам обо всех преимуществах и недостатках новинки. Все же хотят знать, что покупают, а не брать кота в мешке.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Qualcomm Snapdragon 636. Это довольно неплохой процессор, который позволяет вам запускать как тяжелые игры, так и всевозможные программы для работы или развлечения. Нельзя сказать, что процессор самый мощный на рынке или около того, но и контент на вашем смартфоне столько мощности не требует. Даже заядлым геймерам этого будет предостаточно. Поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 4 гигабайта. Весьма неплохо для продукта среднего класса, да и не приходится переплачивать за ту память, которую вы потом не будете использовать. Встроенной памяти здесь 64 гигабайта, неплохой объем для начала. Если вы не таскаете с собой фильмы или сериалы в кармане, то этого вовсе хватит на длительное время — можно пару десятков самых тяжелых игр установить без проблем.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего толком не изменилось. Разработчики правильно решили, что не стали ничего менять, ведь дизайн у оригинального смартфона был весьма и весьма привлекательным. Здесь на передней панели размещен дисплей почти на всю площадь панели, сверху имеется небольшой вырез в экране для камеры и динамика, а снизу имеется логотип компании Nokia. На тыльной же стороне у нас вертикальная система из двух камер, там же вспышка и логотип производителя со сканером отпечатков пальцев. Большинству пользователей продукт понравится простотой и утонченностью форм.

Бонусы

Главным преимуществом продукта можно назвать дисплей с диагональю 5,8 дюймов с разрешением 2160 на 1080 точек. Это шикарный дисплей для просмотра фильмов, сериалов, для игр и общения в социальных сетях. Сейчас это настоящий тренд и каждый второй производитель хочет выпустить смартфон именно с таким дисплеем. За операционную систему взята Android One, это тоже интересное решение от производителя, ведь в теории данную ОС создавали для доступных смартфонов, тогда как новинка получилась скорее представителем среднего класса. Но и недостатком это не назовешь.

Итог

Глобальная версия в плане стоимости очень сильно проигрывает локальной версии для Китая. Дело в том, что оригинальный смартфон стоит 12 тысяч рублей, если заказывать его из Поднебесной, а вот глобальная версия стоит уже 20 тысяч рублей. Это достаточно дорого и за эти деньги есть целая армия конкурентов. Например, есть устройства от известных брендов с аналогичными характеристиками и ценой, есть флагманы от китайских компаний с большим запасом производительности. В этом плане Nokia 6.1 Plus сильно проигрывает оригиналу, ведь цена оттолкнет потенциальных фанатов.

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