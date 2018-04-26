Предварительный обзор Nubia Red Magic Gaming Phone. Новый игровой смартфон

Современный рынок мобильных телефонов сильно изменился — еще совсем недавно мы говорили о тонких смартфонах и камере, а сейчас производители уже дошли до оптимального максимума и двигаться дальше уже очень сложно и дорого. Только гиганты рынка еще как-то экспериментируют с производительностью и камерами своих устройств. Другие бренды, вроде ZTE, выпускают нестандартные устройства, чтобы привлечь внимание потребителя. Например, был анонсирован смартфон Nubia Red Magic Gaming Phone, который является настоящим геймерским устройством. Или нет? Давайте сегодня посмотрим на характеристики новинки, оценим потенциальные возможности девайса, чтобы вы могли спокойно выбирать продукт в магазине. Думаю, если вы много играете в игры и вам хочется именно игровой смартфон, то лучше этой новинки не найти. Правда, цена немного кусается, но это и понятно — так со всеми геймерскими девайсами.

Характеристики

Первый параметр, который нас немного смутил, это процессор — Snapdragon 835 от компании Qualcomm. Да, не флагманская 845-я модель, а прошлогодний флагман. Почему компания решила не брать топовый вариант, а поставила устаревший процессор? Конечно, мощности Snapdragon 835 с головой хватит, чтобы вы могли играть в игры, смотреть сериалы и все в таком духе, но если есть более крутое решение, то зачем использовать устаревшее? Второй странный момент — производитель решил выпускать две комплектации смартфона. В первой, базовой, у нас 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. Вообще ничего удивительного, сейчас каждый второй смартфон так комплектуется. Второй вариант, продвинутый, получит 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной, это уже более привлекательная модель, которая выглядит достаточно интересно.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида смартфон нас очень порадовал, он выглядит достаточно интересно и необычно. На фронтальной панели, как и полагается, ничего нет — только дисплей и небольшие рамки снизу и сверху, никаких вам вставок поверх экрана. Больше здесь элементов декора нет, так что говорить не о чем. На тыльной стороне у нас имеется полоса с подсветкой по центру, она выглядит очень круто. Чем-то напоминает подсветку игровых клавиатур, которые мы видим сейчас повсеместно. Даже камера здесь не в круглом объективе, а в шестиугольном. Дизайн выглядит действительно круто, сразу понимаешь, что это игровой девайс.

Бонусы

Конечно, важным параметром данного смартфона является дисплей, однако он нас совершенно не порадовал. Диагональ дисплея составляет 6 дюймов, разрешение 2160 на 1080 точек, соотношение сторон составляет 18:9. То есть, это вполне стандартный дисплей для современного смартфона, каждый второй китайский смартфон таких можно похвастаться. Производитель решил не ставить сюда матрицу на 120 Гц, здесь самая обычная 60 Гц-матрица. Да, есть камера хорошая, есть даже продвинутая система охлаждения, но это мало кого волнует.

Итог

Смартфон не порадовал характеристиками — процессор прошлого поколения, достаточно странное решение в плане двух вариантов комплектации. С другой стороны, базовая версия стоит всего 377 долларов. Для рынка России можно ждать 400 баксов, но и это отличная цена за мощный смартфон с интересным дизайном. Вы сможете играть в игры с комфортом, просто никакого вау-эффекта не будет, это просто хороший смартфон с ярким дизайном, никакого упора на игровые функции здесь нет. Старшая версия стоит почти 500 баксов и вот она уже не так интересна, слишком уж дорого получается.