Предварительный обзор OPPO A31. Очень интересный гаджет

Дизайн корпуса

Мы привыкли к тому, что современные смартфоны с достаточно высокой производительностью стоят каких-то космических денег, что делает их недоступными для большинства пользователей. Однако есть устройства, которые при наличии достаточно достойных характеристик стоят вполне адекватных денег. Об одном таком устройстве мы и поговорим.

Характеристики

Стоит сказать, что производитель смартфона OPPO A31 явно не планировал удивлять потенциального покупателя каким-то невероятным уровнем качества внешнего вида. Собственно, все и так понимают, что на текущий момент смартфоны выглядят так, что реализовать дизайнерские особенности в целом невозможно. У OPPO A31 на лицевой панели размещен дисплей с тонкими рамками справа, слева и сверху, тогда как снизу можно заметить условный «подбородок», который необходим для подключения шлейфа дисплея. Также стоит отметить, что вырез под камеру фронтальную никуда не делся — у смартфона на передней стороне расположена «челка», к которой уже тоже все давно привыкли. На тыльной стороне можно заметить вертикальную систему камер, которая смотрится достаточно привлекательно, и логотип бренда. Больше ничего производитель здесь не реализовал, да и нечего больше добавлять в дизайн.

Особенности

Учитывая, что смартфон OPPO A31 не является представителем флагманского уровня или чего-то в таком духе, ожидать невероятной производительности от него не стоит. Производитель просто решил сделать устройство более доступным, при этом сохранив достаточно высокую производительность и возможность пользователю запускать современные игры, программы и прочий развлекательный контент. За основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio P35, который работает на восьми вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой и современной архитектурой. За графику смартфона отвечает графический ускоритель IMG PowerVR GE8320, который отлично справляется с поставленными задачами, но при этом не расходует слишком много энергии. То есть, в плане параметров это достаточно производительный смартфон, хотя рекордов в синтетических тестах он не поставит, конечно же.

Итог

Удивительно, но современные смартфоны даже не очень высокого класса могут похвастаться очень классными дисплеями. К примеру, у этого гаджета диагональ дисплея составляет 6,5 дюйма при разрешении 1600 на 720 точек. На таком дисплее довольно удобно смотреть фильмы или сериалы, просматривать фотографии, общаться в социальных сетях и так далее. Это действительно очень приятно, так как мы привыкли, что хорошие дисплеи получают исключительно флагманские устройства, но на самом деле это не так. Кроме того, смартфон оборудован системой камер, которая снимает видео в высоком разрешении и фотографии делает достаточно классные. Опять же, ничего невероятного ждать не стоит, но для смартфона такого уровня качество фотографий действительно очень достойное — такую же картинку получить на столь доступных устройствах проблематично.Производитель уже назвал стоимость своего нового смартфона — она составляет 190 долларов и позволяет совершенно спокойно покупать смартфон всем, кто хочет себе доступное устройство за вполне разумные деньги. Конечно, это не флагман и у него есть определенные недостатки, но если вы просто хотите хороший смартфон и ничего более, то стоит присмотреться к этому гаджету. Он выглядит вполне привлекательно, плюс хорошая камера и дисплей — что еще можно требовать от столь доступного смартфона.