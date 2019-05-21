Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит своих денег

Многие пользователи ошибочно полагают, что на современном рынке можно купить достойный смартфон только за очень большие деньги. На самом деле это совершенно не так — можно взять смартфон среднего класса, который не будет уступать своим конкурентам по производительности, дизайну или прочим каким-то возможностям. В этом плане OPPO A9x очень хорош и показал себя с лучшей стороны. Сегодня мы подробнее поговорим о данном смартфоне, расскажем о его сильных и слабых сторонах, чтобы потенциальный покупатель понимал, что продукт умеет.
ХарактеристикиЗа основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio P70. Это достаточно мощная модель, которая работает на восьми вычислительных ядрах, выдает приличную производительность и легко справляется с любыми играми, программами и прочим развлекательным контентом. Поддерживать производительность процессора будет графический ускоритель Mali-G72 MP3, он отвечает за картинку на вашем дисплее.
Кроме того, смартфон оборудован 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти. Этого предостаточно, чтобы вы запускали нужный вам контент и не переживали о других приложениях в фоновом режиме. Встроенную память можно расширять за счет карты памяти, но для большинства и стандартных 128 гигабайт будет предостаточно.
Дизайн корпусаЯ неоднократно говорил о том, что внешность современных смартфонов постепенно теряет свою уникальность, так как у дизайнеров просто нет пространства, чтобы сотворить нечто уникальное и неповторимое. К примеру, здесь на фронтальной панели есть только дисплей, никаких вам декоративных элементов. На тыльной стороне размещена камера, которая, естественно, выпирает за пределы корпуса и может похвастаться золотистой окантовкой.
Выглядит стильно, плюс сканер отпечатков пальцев тоже выполнен в аналогичном стиле. Но, сказать, что гаджет прямо выбивается на фоне остальных устройств я не могу — красивый, стильный, интересный, но если его положить фронтальной панелью на стол с еще десятком других смартфонов, то вы его не сможете отличить. Для кого-то это проблема, для нас — вполне понятный факт развития современных мобильных телефонов. На выбор, кстати, предоставляют несколько вариантов цветов.
ОсобенностиВесьма важной особенностью данного смартфона является его дисплей — у OPPO A9x действительно большой экран, который занимает даже чуть больше 90% фронтальной панели. Сейчас производители постоянно стараются уменьшить рамки, чтобы при максимальной диагонали смартфон был более компактным и удобным в использовании. Стоит отметить, что диагональ дисплея OPPO A9x составляет 6,53 дюйма, то есть это довольно большой экран.
На нем будет комфортно смотреть фильмы или сериалы, играть в игры или просто читать новости из интернета. Разрешение при этом FullHD+, то есть плотность пикселей высокая и качество картинки отличное. Стоит отметить, что в верхней части экрана есть небольшой вырез, в который установили фронтальную камеру на 16 мегапикселей. Ее предостаточно, чтобы вы могли снимать крутые селфи в высоком разрешении и не переживали о детализации.