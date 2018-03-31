Предварительный обзор OPPO F7. Ох уж эта мода

Еще когда iPhone X только вышел в свет, все говорили о недостатках планки в верхней части экрана, которая хоть и разместила на себе камеру и датчики, но очень мешает смотреть видео с комфортом. Да, производитель постарался сделать определенные изменения в софте, чтобы картинка обрезалась во время просмотра, но решение оказалось довольно неудобным. Но, другие компании решили, что пора копировать и стали выпускать однотипные смартфоны с планкой в верхней части экрана, хотя она там и не нужна вовсе. Например, вот анонсировали смартфон OPPO F7, который получил аналогичное дизайнерское решение и я даже расскажу, почему этого можно было не делать. Сегодня мы присмотримся к новинке более пристально, чтобы каждый понимал, почему этот гаджет в чем-то хорош, а в чем-то совершенно неинтересен. Сам бренд нам всегда нравился, качество сборки и стоимость остаются на шикарном уровне.

Характеристики

Для начала давайте посмотрим на начинку этого гаджета, чтобы понимать почему он может вам понравится. За основу производительности мобильного телефона взят процессор MediaTek Helio P60, который построен на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,0 гигагерца. Вполне приличная производительность и для игр, программ или развлечений вам этой модели будет предостаточно. Имеется также графический ускоритель ARM Mali-G72 MP3 с тактовой частотой 800 МГц, есть современный модуль LTE. Далее, производитель дает вам возможность выбрать между 4 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами встроенной памяти и 6 гигабайтами ОЗУ со 128 гигабайтами встроенной памяти. Если вы большой фанат хранить много контента на смартфоне, то берите старшую модель, но, в целом, младшая тоже вполне справляется с поставленными задачами. В плане начинки продукт очень даже интересен.

Дизайн корпуса

Теперь о дизайне новинки. На тыльной панели у нас камера (одна), вспышка и сканер отпечатков пальцев. Вполне стандартный набор, плюс разработчик выпустил сразу несколько цветовых вариантов корпуса, у вас будет гибкая возможность выбора. На лицевой же панели в нижней части, под экраном, имеется приличной толщины планка черного цвета. Примерно миллиметра четыре, может пять. Зато в верхней части рамку сделали миллиметровой, а камеру и динамик выдвинули на дисплей, добавив вот такую монобровь. Почему не сделать одинаковые рамки сверху и снизу, тогда бы и камера поместилась?

Бонусы

Большим преимуществом смартфона является его дисплей с диагональю 6,23 дюйма и разрешением 2280 на 1080 точек. Тут тоже пришлось прибегать к хитрости — современные гаджеты получают диагональ в 6 дюймов и соотношение сторон 18:9, но тут у нас монобровь немного места занимает. В режиме просмотра видео или фото область за бровью будет просто закрываться черным, предоставляя вам шесть дюймов диагонали с привычным соотношением 18:9. Зачем было так морочить себе голову с этой плашкой, если она помимо дискомфорта ничего не приносит и не нравится никому?

Итог

Честно говоря, смартфон мне понравился — он тонкий, легкий, у него адекватная стоимость, производительная начинка и есть масса мелких преимуществ. Плюс, бренд абсолютно всегда радовал нас хорошим качеством сборки и прочими преимуществами, от которых многие другие компании отказываются. Но вот эта планка в верхней части экрана, которая вовсе не была необходимой при адекватных размерах верхней рамки, плюс масса неудобств с контентом из-за такого решения, вызывают негативное отношение. Почему бы не копировать крутые фишки яблочного флагмана, вместо провального дизайна?