Предварительный обзор OPPO Reno Ace. Мощно и доступно

Дизайн корпуса

Мы привыкли, что качественные флагманы от известных производителей стоят очень дорого и далеко не для всех подходят, ведь не каждый готов отдать столько денег за смартфон, который через год уже устареет. Но, есть яркие примеры того, что флагман может быть доступным и стоять своих денег на сто процентов. О нем мы сегодня и поговорим.

Характеристики

Внешний вид у смартфона довольно привлекательный, хотя нужно понимать, что в нем нет абсолютно ничего нового или уникального. Производитель просто взял все те новинки, которые уже были использованы в смартфонах других компаний и своих собственных, после чего реализован дизайн на деле. У OPPO Reno Ace на фронтальной панели размещен большой кран с небольшим вырезом в верхней части, где расположена фронтальная камера, а снизу имеется небольшой «подбородок», который необходим для подключения шлейфа дисплея в материнскую плату. На тыльной стороне размещена панель с основными камерами устройства и они расположены вертикально по центру корпуса. Стоит отметить, что камеры заметно выпирают за пределы корпуса и если бросать гаджет камерами вниз, то они рано или поздно поцарапаются. Также очень понравился градиент тыльной стороны — выглядит очень круто и свежо.

Особенности

За основу производительности смартфона взят процессор Snapdragon 855 Plus от компании Qualcomm, который работает на тактовой частоте 2,96 гигагерца и выдает довольно высокую производительность в играх и программах. Конечно, нужно понимать, что такая высокая тактовая частота будет исключительно при повышенной нагрузке, тогда как в большинстве остальных ситуаций частота будет заметно ниже для экономии заряда батареи. За графику смартфона отвечает графический процессор Adreno 640, который отлично справляется с поставленными задачами и уже не раз был в синтетических тестах, показывая уровень своей производительности. К железу нового смартфона нет вообще никаких вопросов — это крайне мощное решение, которое позволяет вам работать или играть во что-угодно без каких-либо трудностей, ведь производительности хватит на годы вперед.

Итог

Громадным преимуществом смартфона является экран с диагональю 6,5 дюйма — у него разрешение составляет 2400 на 1080 точек, матрица построена по достаточно современной технологии с хорошими углами обзора и прочими преимуществами. Это шикарный экран для просмотра фильмов или сериалов, для запуска любимых игровых проектов, для чтения книг или общения в социальных сетях. Если вы любите часто и много смотреть в свой смартфон, то стоит обязательно уделить внимание этому смартфону, ведь за свои деньги он предлагает один из лучших экранов на рынке. Также порадовала система камер — основным модулем выступает Sony IMX586 с разрешением 48 мегапикселей. То есть, вы можете делать снимки в очень высоком разрешении и получать от этого тьму положительных эмоций. Остальные модули камеры отвечают за широкий угол, глубину резкости и прочие моменты. Снимает смартфон очень хорошо.

Теперь давайте поговорим о стоимости нового смартфона, ведь это весьма важный параметр на самом деле. Начнем с базовой модели — 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти предлагают за 450 долларов. Напоминаю, что это флагман, который работает на самом мощном на рынке мобильном процессоре с достаточно хорошим экраном, камерами и дизайном. И стоит он в три раза дешевле, чем новый iPhone. За самую мощную модель с 12 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайт встроенной памяти просят 535 долларов и это тоже разумная стоимость.