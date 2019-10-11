Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. Флагман нового уровня

2019-10-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - OnePlus 7T Pro; [91]
Какое-то время назад смартфоны компании OnePlus были просто идеальными флагманами — можно было за вполне разумные деньги получить топовое устройство и получать от него массу удовольствия. Сейчас ситуация практически не изменилась, только вот цена выросла заметно и идеальным приобретением новинку назвать уже можно лишь с большой натяжкой.

Характеристики

Весьма ожидаемо смартфон получил процессор Snapdragon 855 Plus от компании Qualcomm, который работает на восьми вычислительных ядрах и выдает довольно высокую производительность в играх или приложениях. Нельзя сказать, что это кого-то удивило, ведь на рынке уже тьма смартфонов с таким процессором и производители пока что ничего нового не придумали. С другой стороны, в плане второстепенных характеристик у смартфона тоже нет ничего удивительного — всего 8 гигабайт оперативной памяти, чем явно мало для топового флагмана на рынке, плюс всего 256 гигабайт встроенной памяти. Фактически, это базовая версия флагмана, у которой ничего невероятного или удивительного нет, ведь производитель использует те же характеристики, что и другие бренды. Это не значит, что смартфон хуже или не интересен, просто мы все это уже видели и хотелось бы прорыва или хотя бы больше оперативной памяти.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида у смартфона все очень даже хорошо — на фронтальной панели размещен только экран и ничего больше. Собственно, именно такой дизайн был у обычного OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Производитель отказался от всевозможных дизайнерских решений и показал максимально простой и элегантный дизайн устройства. Экран очень большой, у него слегка загнуты края и это тоже смотрится круто, плюс выреза под камеру нет. На тыльной стороне расположена система из камер и она очень привлекательно смотрится, хотя, опять же, дизайн полностью повторяет прошлогодний релиз. Гаджет оказался очень стильным и изящным, но все же пользователи хотели какого-то отличия обычного смартфона от Pro-версии, а его, как получается, нет. Тот же дизайн, те же элементы управления, те же особенности конструкции. Круто, но без инноваций, к которым мы привыкли.

Особенности

Главной фишкой смартфона является его выдвигающаяся камера — она выезжает как перископ, снимает, а потом заезжает обратно. Это не новое решение, оно уже несколько лет на рынке, но механизм и правда прикольный и пользоваться им очень даже приятно. Особенно если отключить разблокировку по лицу и снимать селфи не так уж часто — тогда механизм камеры продвинет достаточно долго. Также порадовал экран с диагональю 6,67 дюймов и разрешением 3120 на 1440 точек построенный по технологии Fluid AMOLED. Выглядит такой экран просто изумительно и от его использования остаются исключительно положительные эмоции. Это действительно лучший экран на мобильном рынке, плюс у него нет надоедливого выреза, который так сильно всем мешает. Обязательно стоит присмотреться к этому гаджету, если вы фанат фильмов, сериалов или просто книг — все это «поглощать» очень приятно.

Итог

Теперь о стоимости, которая в этот раз уже не такая уж и привлекательная — за флагман просят 760 долларов. Это вполне разумные деньги, учитывая экран, технологии, камеры и так далее, но это уровень iPhone 11, например, так что доступным смартфон назвать уже нельзя. И если раньше компания OnePlus радовала нас шикарными флагманами за смешные деньги, то теперь это довольно крутой флагман за стандартную для сегмента стоимость. Стоит ли платить за него свои деньги? Да, если хотите инноваций в стильном корпусе.

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