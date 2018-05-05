Предварительный обзор Oppo A3. Отличный середнячок

Рынок смартфонов сейчас сильно изменился — производители видят желание пользователей покупать устройства с вырезов в верхней части экрана, хотя многие и говорят, что это не совсем нужная фишка. Однако, сначала на рынке появилась тьма флагманов с данным вырезом и все как-то смирились, а теперь вот начали продавать смартфоны среднего класса с аналогичными элементами дизайна. Вот и осталось теперь решить, нужен ли вам такой смартфон. Если та, то вот вам крутое устройство — Oppo A3. Производитель решил, что пора бы порадовать потенциальных покупателей своим крутым девайсом с низкой стоимостью. Для большинства пользователей это крутой релиз, ведь за совершенно небольшое количество денег вы получаете крутой смартфон с всеми современными характеристиками и возможностями. Давайте же посмотрим что там внутри у этого девайса, дабы решить, стоит ли оно ваших денег или нет.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор MediaTek Helio P60. Это достаточно мощная модель, которую многие производители выбирают как основу для своих устройств. Работает процессор на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,0 гигагерц, чего вам с головой будет достаточно для всех современных игр, программ и прочих вариантов развлечений. За графику смартфона отвечает ускоритель ARM Mali-G72 MP3, тоже никаких вопросов не вызывает, плюс имеется LTE-модем, но это скорее стандарт, чем фишка. Поддерживать общую производительность мобильного телефона будет оперативная память на 4 гигабайта, а встроенной памяти и нас 128 гигабайт. Этого предостаточно для того, чтобы вы хранили все свои любимые файлы в одном месте. Мне даже кажется, что 128 гигабайт это немного перебор для смартфона среднего уровня.

Дизайн корпуса

Главной особенностью данного решения является вставка в верхней части дисплея — это небольшой вырез черного цвета, куда поставили камеру и динамик. Не могу сказать, что это прямо была необходимость, верь рамка снизу экрана достаточно толстая и если бы ее сделали симметричной, то можно было бы не занимать площадь дисплея. Однако, разработчики решили, что без такой вот вставки не получится работать. Тыльная сторона продукта порадовала интересным рисунком из геометрических фигур, это достаточно интересная идея, хотя некоторые компании уже использовали данную фишку в своих устройства. Года даже уже как использовали.

Бонусы

Мне в таких смартфонах всегда нравится дисплей — диагональ 6,2 дюйма позволяет спокойно наслаждаться простором фильмов, получать удовольствие от игр или чтения. Разрешение картинки при этом составляет 2280 на 1080 точек, плотность пикселей превышает отметку в 405 DPI, яркость и контраст тоже на уровне. На такой дисплей действительно хочется смотреть. На тыльной стороне смартфона расположена одна камера на 16 мегапикселей, она снимает весьма неплохо и производитель правильно сделал, что отказался от двух или трех камер. Там же расположен логотип компании, очень стильно выглядит.

Итог

Стоимость смартфона составляет 330 долларов — довольно низкая стоимость для гаджета с таким процессором, дисплеем и объемом встроенной памяти. Я не могу сказать, что это прямо ультра-легкий вариант и что конкуренты с такой стоимостью тягаться не могут. Однако, если вы хотите получить самое оптимальное решение за эти деньги, плюс получить от этого удовольствие и не покупать китайские смартфоны, то обязательно посмотрите в сторону этой модели. Она вам должна понравиться, особенно если вы много играете в игры.