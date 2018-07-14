Предварительный обзор Oppo A5. С вырезом в экране

В последнее время практически все производители мобильных телефонов стали активно складывать ресурсы не в развитие технологий, а в банальное копирование смартфонов других компаний. Сначала это казалось глупостью, но сейчас, когда смотришь на бюджетные смартфоны вроде Oppo A5, мода на челку и прочие фишки не кажется такой уж грустной. Новый смартфон выглядит очень привлекательно, у него достаточно красивый корпус, производительная начинка и масса вариантов для использования в обычной жизни. Не могу сказать, что это прямо лучший смартфон из всех, что я когда-либо видел, но вы вполне можете использовать его и получать удовольствие от всех активностей. Осталось только разобраться в его преимуществах и недостатках, чтобы понимать, стоит ли данное устройство своих денег или нет. Все же, конкурентов на рынке очень много и привлекать внимание пользователей стоит всеми возможными способами.

Характеристики

Это не флагманский смартфон, так что говорить о процессоре много не приходится — сюда поставили неплохой Qualcomm Snapdragon 450. Это начальный уровень процессора с прицелом на средний класс, который позволит вам с удовольствием играть в любимые шутеры, гонки и прочие развлекательные проекты. Преимущество модели в том, что процессор почти не греется и потребляет мало энергии батареи. За графику продукта отвечает контроллер Adreno 506, он неплохо справляется с поставленными задачами и позволяет вам получать красивую картинку в играх. Отметить хочется и наличие скоростного модема, который позволит вам подключаться к интернету на громадной скорости. Поддерживать производительность данного мобильного телефона будет оперативная память на 4 гигабайта. Встроенной же памяти 64 гигабайта, на первое время вам точно хватит.

Дизайн корпуса

Данный смартфон интересен в первую очередь именно своим внешним видом. На фронтальной панели у нас расположен дисплей почти на всю панель, сверху имеется вставка с камерой и датчиками слежения. Больше ничего на лицевой панели нет. Это уже норма, сейчас буквально каждый второй смартфон получает вот такую фронтальную панель, тренд же. На тыльной панели у нас очень красивая текстура, она переливается и выглядит очень привлекательно. Там же у нас расположена камера, логотип компании и вспышка. Выглядит смартфон очень красиво, хотя, конечно, это на вкус и цвет — кому-то девайс может и не понравиться.

Бонусы

Главным преимуществом смартфона является его дисплей — диагональ составляет 6,3 дюйма, разрешение достигает 1520 на 720 точек. Соглашусь, что разрешение какое-то странное и не совсем понятно, почему разработчик выбрал именно его. Но, картинка выглядит очень привлекательно, читать книги или играть в игры вы точно будете с удовольствием. Имеется система из двух камер на тыльной панели, но там нет ничего удивительного в плане качества. Нужно же понимать, что производитель делал доступный смартфон и экономил на некоторых деталях.

Итог

Стоимость смартфона составляйте 225 долларов и это очень хорошие деньги за это устройство. Вы получаете большой дисплей с высоким разрешением, качественную матрицу и производительное железо. Может это не самый мощный смартфон на рынке, но за эти деньги найти что-то более производительное у вас тоже не получится. Так что если давно выбирали себе смартфон и хотели что-то нестандартное, то обратите внимание на эту модель. Здесь вам и вырез под камеру, и интересная тыльная панель, и масса прочих интересных деталей. Думаю, что это лучший вариант на данный момент в своем классе.