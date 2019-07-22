Предварительный обзор Oukitel Y4800. Стоит своих денег

2019-07-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Oukitel Y4800; [101]
У многих пользователей возникло мнение, что за адекватные деньги сейчас смартфон не купить — он либо слишком дорогой, либо слишком слабый, чтобы отдавать за него деньги. Мы сегодня расскажем о новом устройстве, которое выглядит довольно привлекательно и за свои деньги дает тьму возможностей для работы или развлечений. Давайте посмотрим на него поближе.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio P70, который неплохо себя зарекомендовал как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования. Продукт достаточно неплохо справляется с тяжелыми играми и программами, плюс у вас совершенно не будет проблем с запуском более простого контента. Это может и не флагманский процессор, но производительности у него достаточно, чтобы вы никогда не думали о проблемах с какими-то программами или играми. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 6 гигабайт — этого предостаточно, чтобы вы могли держать в фоновом режиме довольно много запущенных приложений и не думать о том, что что-то грузится долго или плохо. Встроенная память представлена накопителем на 128 гигабайт и этого достаточно, чтобы хранить весь свой личный контент и не думать про карту памяти.

Дизайн корпуса

У смартфона достаточно классический дизайн, который указывает нам на то, что компания решила не экспериментировать и сделать так, как удобно пользователю. На фронтальной панели расположен экран, достаточно большой, с минимальными рамками справа, слева и сверху. Также сверху можно заметить небольшой вырез под фронтальную камеру, который смотрится достаточно органично и уже мало кого пугает. Такие вырезы есть буквально у каждого второго устройства на рынке, не говоря уже о том, что другого более-менее доступного варианта уменьшить общие габариты смартфона нет. Снизу под экраном можно заметить небольшой «подбородок», который необходим для закрепления шлейфа экрана в материнской плате устройства, от него тоже не могут избавиться даже крупнейшие компании в мире. На задней крышке у нас расположена система из двух камер, плюс есть сканер отпечатков пальцев.

Особенности

Главная особенность устройства — большой дисплей диагональю 6,3 дюйма. Это действительно большая диагональ, которая дает вам массу возможностей играть в игры или смотреть сериалы с удовольствием. С таким экраном и планшета не нужно — вполне удобный вытянутый формат предоставляет массу радости от использования. Разрешение составляет 2340 на 1080 точек, картинка достаточно плотная и яркая, нет проблем с бликами или углами обзора. Также понравилась основная система из двух камер — она позволяет вам не переживать о том, что смартфон будет плохо снимать. Да, ночью или при очень плохом освещении в помещении будут проблемы, но во всем остальном смартфон справляется с поставленными задачами на ура. Да и за такие деньги жаловаться было бы странно, так как у большинства устройств среднего класса нет такого набора преимуществ.

Итог

Теперь давайте о стоимости — гаджет обойдется вам в 200 долларов, что достаточно доступно по нынешним меркам. За эти деньги вы получаете достаточно производительный процессор, много оперативной памяти и встроенного пространства, плюс большой экран, качественный набор камер и все сопутствующие преимущества. Вероятно, найти нечто более привлекательное за эти деньги не получится, так что если вы мечтали о доступном смартфоне с хорошим набором преимуществ, то стоит обратить на новинку свое внимание.

Комментарии и отзывы Oukitel Y4800
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