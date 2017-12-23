Предварительный обзор Panasonic Eluga I9. Не то, чего мы ждали

2017-12-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Panasonic Eluga I9; [214]
Прежде всего, стоит отметить, что бренд Panasonic мне очень нравится и их фотоаппараты можно считать одними из лучших на рынке. Однако, в плане смартфонов компания в последнее время выпускает совершенно странные устройства и говорить о том, что они ужасные вроде не хочется, но и хорошего ничего сказать не удается. В любом случае, сегодня мы решили рассказать вам о достаточно странном смартфоне под названием Panasonic Eluga I9, который стоит 115 долларов и относится к бюджетному сегменту. Стоит так же понимать, что 115 долларов это цена не для России, так что переводить ценник в рубли просто умножая не получится - обычно смартфоны в России стоят немного дороже, некоторые компании вот считают, что один доллар стоит 70 рублей и цены предоставляют именно таким образом. Так что сравнивать устройство мы будем с конкурентами в долларах, дабы быть максимально объективными, хотя у большинства китайских брендов рублевые цены проблем не вызывают.

Начинка

За основу производительности смартфона взят процессор компании MediaTek модели MT6737, в этом нет ничего удивительного - компания делает действительно недорогие процессоры с приличной производительностью. У данной модели 4 вычислительных ядра с тактовой частотой в 1,3 гигагерца, этого с головой достаточно для запуска программ, мессенджеров, казуальных игр и браузера, требовать от смартфона большего я бы не стал. За графику устройства отвечает контроллер ARM Mali-T720, это тоже достаточно известная модель, которая себя неплохо показала на тестах. Поддерживать производительность всего этого добра будет оперативная память на 3 гигабайта, вполне приличный объем для того, кто не планирует играть в тяжелые игры. Встроенной памяти здесь 32 гигабайта, этого вполне достаточно для того, чтобы вы могли хранить фильмы, игры и музыку в адекватных объемах.

Дизайн корпуса

Собственно, требовать от мобильного телефона бюджетного уровня какие-то крутые элементы дизайна я бы не стал, здесь разработчик ожидаемо использует более простые материалы оформления, более стандартные переходы и стиль. на передней панели у нас дисплей с минимальными рамками справа и слева, сверху и снизу от дисплея расположены достаточно большие плашки из пластика. Сверху камера и динамик, снизу ничего нет - клавиши управления перенесены на дисплей. Тыльная сторона порадовала камерой, которая лишь немного выступает за пределы корпуса, плюс логотип компании здесь достаточно уместно разместили.

Бонусы

Далее идет дисплей - причина, по которой я и «сгорел». Диагональ дисплея составляет 5 дюймов при разрешении 1280 на 720 точек, матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и приличной яркостью. Но, HD дисплей мы еще как-то воспринимали адекватно в начале года, но под конец уже как-то не очень. Современный мир мобильных телефонов в корне изменился - стало больше FullHD вариантов, больше крутых матриц, а здесь самая обыденная и простая HD картинка.

Итог

Дабы не быть голословным - стоимость гаджета составляет 115 долларов и за те же деньги вы получите, например, Geotel Note или Amigo, массу вариантов от Alcatel, MicroMax и так далее. При том, большинство из бюджетных смартфонов этих компаний при тех же характеристика будут на 20-30 долларов дешевле, что весьма прилично, учитывая, что это бюджетный сегмент и 30 баксов это четверть стоимости, а то и треть. Так что, покупать или не покупать новинку я вам не скажу, но есть ощущение, что компания немного перегнула палку с ценником или слишком просто отнеслась к дисплею этого продукта.


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