Предварительный обзор Philips 276C8. Очень стильный монитор

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о достаточно интересном мониторе, который за свои деньги предлагает и высокое качество изображения, и довольно привлекательный уровень дизайна, и массу дополнительных приятных бонусов. Даже цена для России уже известна, а значит самое время брать и изучать данную новинку. Чем мы, собственно, сейчас и займемся. Думаю, многим монитор понравится.

Характеристики

При разработке данного монитора разработчики явно потратили массу времени на дизайн, ведь он здесь довольно интересный и даже чуточку футуристичный. На фронтальной панели вообще нет ничего лишнего — только дисплей, тонкие рамки справа, слева и сверху, плюс чуть более толстая планка снизу. На толстой рамке снизу указан логотип компании, плюс там же находятся клавиши для настройки монитора. На тыльной стороне нет вообще ничего, кроме черной панели из пластика и ножки. Ножка тоже довольно интересная — она полностью черного цвета, выполнена в прямоугольной форме, и позволяет наклонять монитор под небольшим углом. Подставка тоже выполнена в простой форме некого прямоугольника черного цвета, у которого сзади расположены все порты подключения. Это крайне удобное решение, ведь кабели сразу уходят за стол и не портят вид своим присутствием. Дизайн монитора очень стильный, без всякого сомнения.

Особенности

Монитор может похвастаться довольно большой диагональю в двадцать семь дюймов — этого хватит, чтобы вы могли работать с комфортом и наслаждались как чтением документов, так и обработкой видео. Конечно, на рынке есть гораздо более громоздкие модели, но стоит понимать, что для работы с одним монитором 27 дюймов — идеальная диагональ, ведь вам не придется уставать в процессе работы. Разрешение при этом составляет 2560 на 1440 точек, то ест полноценное 2К-разрешение. Картинка достаточно привлекательная, яркая и стильная, плотность пикселей тоже высокая. Конечно, сейчас все привыкли смотреть в сторону 4К-решений, но стоит понимать, что они и стоят дороже, и не у всех, допустим, ноутбуки могут выводить картинку в разрешении 4К, а такой монитор вполне могут покупать для работы с ноутбуком, а не только для ПК.

Итог

Производитель заявил, что у монитора достаточно хорошая матрица, которая позволяет работать и с фото, и с видео, и с текстами, естественно. Яркость у монитора достигает 350 кд/м2, тогда как контрастность составляет 1000:1. То есть, это вполне стандартные характеристики для монитора среднего уровня. Также стоит отметить, что монитор обладает технологией AMD FreeSync, которая позволяет избавиться от разрывов изображения и артефактов на дисплее, плюс время отклика составляйте 4 мс. Это не делает монитор игровым, но если вы захотите после работы поиграть во что-то интересное, то у вас явно будет такая возможность. Помимо этого, производитель заявил о 114% охвате цветовой палитры NTSC и 113% охвате цветового пространства sRGB, что делает монитор вполне пригодным для профессиональной работы с любым графическим контентом. Это серьезное преимущество на самом деле.На текущий момент монитор уже находится в продаже на территории нашей страны, его стоимость составляет 28 тысяч рублей и это вполне приличная цена за такое устройство. Качество дисплея порадовало, углы обзора тоже, плюс дизайн здесь очень интересный и необычный. Для пользователей, которые работают дома или в офисе и хотят получить контент максимального качества, данный монитор подойдет просто идеально. Ведь разработчики явно потратили на продукт массу усилий, особенно на дизайн и матрицу.