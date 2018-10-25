Предварительный обзор Philips 276E8VJSB. Недорогой 4К-монитор

2018-10-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Philips 276E8VJSB; [83]
Большая часть современных мониторов с разрешением 4К стоит предельно больших денег и это сильно портит ощущения от покупки. Многие пользователи не переходят с FullHD мониторов на более современный формат банально из-за стоимости, ведь зачем платить тройную цену, если уже есть неплохой монитор и его хватает с головой. Производители мониторов постоянно говорят о том, что хи продукция стала доступнее, но на деле это совсем не так — разве можно 700 долларов назвать низкой стоимостью? Думаю, что нет. Тем не менее, ситуация постепенно меняется в лучшую сторону и разные компании выпускают свои модели действительно недорогих устройств. Например, в продажу поступил монитор Philips 276E8VJSB, который стоит 300 долларов и дает вам настоящее 4К. Стоит ли он своих денег? Думаю, что за 300 долларов ничего подобного вы никогда не найдете, так что да. Но, мы решили детальнее изучить этот вопрос.

Характеристики

Начнем с того, что диагональ дисплея данного монитора составляет 27 дюймов. Этого достаточно для большинства пользователей и абсолютно всех задач, которые вы перед собой ставите. На таком мониторе можно спокойно играть в игры, читать книги, работать с документами и получать массу удовольствия от происходящего. Делать больше дюймов значит понижать плотность пикселей, а это не очень хорошо. Разрешение при этом действительно четное 4К — 3840 на 2160 точек. Это невероятно крутое изображение, которое в корне отличается от того, что вы увидите на FullHD мониторе. Картина четкая, плотная, на одном экране помещается заметно больше информации. Информации о матрице монитора мы найти не смогли, но здесь либо IPS, либо недорогая VA матрица. Надеяться на OLED не стоит, технология слишком дорогая, чтобы ее использовали в бюджетном мониторе.

Второстепенные характеристики оказались тоже весьма привлекательными. Контрастность составляет 1000:1, это стандарт для современного рынка. Динамическую контрастность даже не называем, так как это маркетинговая фишка и ничего более. Частота обновления кадров достигает 60 Гц, больше для 4К монитора, если он не игровой, и не нужно. Яркость достигает 350 кд/м2, так что можно будет не закрывать окна шторами и работать с отличной картинкой в любых ситуациях. Данных про время отклика тоже нет, но это не игровое решение, так что можно про данный параметр и не говорить, он мало кого интересует.

Дизайн корпуса

Производитель понимает, что такие мониторы обычно ставят дома на рабочий стол, а значит нужно немного поработать над внешним видом, чтобы устройство радовало глаз. Рамки справа, слева и сверху от дисплея сведены к минимуму, только внизу имеется небольшая плашка с индикаторами и логотипом. Ножка здесь тонкая, но прочная, она не дает монитору шататься или поддаваться вибрации. Подставка имеет С-образную форму, она занимает минимум места на столе, при этом обеспечивая устойчивость конструкции. Корпус выполнен в темно-сером цвете, выглядит очень и очень привлекательно.

Итог

При стоимости в 300 долларов этой действительно шикарное решение для тех, кто давно хотел 4К формат, но не хотел тратить слишком уж много денег. Все мы понимаем, что если монитор покупается для дома, то есть не для рабочих задач и монтажа, то бюджет ограничен. Теперь у обычного пользователя будет возможность без труда поставить современное решение и не портить себе зрение, не переживать о диагонали или количестве элементов на одном экране. Это действительно очень крутой продукт, который стоит вашего внимания и точно стоит своих денег. Производитель большой молодец.


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