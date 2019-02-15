Предварительный обзор Philips 326E8FJSB. Доступный и стильный

2019-02-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Philips 326E8FJSB; [115]
В последнее время на рынке появилось довольно много игровых мониторов или моделей для дизайнеров. Нужно понимать, что подобного рода устройства крайне дорого стоят и далеко не всем нужны — если вы не рисуете сайты или не играете в игры, то какой смысл отдавать за монитор около тысячи долларов? К счастью, производители не забыли и про обычных пользователей, которые а компьютером смотрят фильмы, общаются в социальных сетях и просматривают фотографии с отпуска. Именно для таких пользователей был анонсирован монитор Philips 326E8FJSB, который по массе параметров способен удовлетворить ваши запросы. Мне кажется, что это идеальный монитор для обычного пользователя — у него есть все необходимые характеристики, чтобы вы работали и отдыхали с комфортом. Да и цена у новинки вполне адекватная, что тоже немаловажно при покупке подобной техники. Давайте посмотрим на данный монитор и изучим его особенности.

Характеристики

Диагональ данного монитора составляет 32 дюйма, чего предостаточно, чтобы вы могли с комфортом и в социальных сетях общаться, и фильмы из интернета смотреть, и в игры, при желании, играть. Большая диагональ позволяет получать больше удовольствия от всех этих процессов, правда стоит разместить монитор на правильном расстоянии от себя, но это уже детали. Разрешение дисплея составляет 2560 на 1440 точек — это полноценное 2К разрешение, которого хватит для комфортной работы с данной диагональю. Разработчики монитора решили, что 4К ставить сюда слишком дорого, а FullHD уже будет недостаточно для высокой плотности картинки. А вот 2К — идеальная золотая середина, позволяющая сделать новинку доступной и с качественным изображением. С основными характеристиками все понятно, теперь давайте посмотрим на второстепенные.

Монитор построен на основе VA матрицы, которая выдает качественную картинку и шикарные углы обзора. Да, у данного типа матрицы немного проигрывает яркость — здесь она достигает всего 250 кд/м2, но если вы работаете в помещении, то вам этого будет с головой хватать. Зато уровень контраста достигает 3000:1, то есть в три раза выше, чем у большинства продуктов на рынке. Время отклика достигает 5 мс, что даже подходит для игровых задач — стать киберспортсменом не получится, но в одиночные проекты вы поиграете с комфортом. Отдельно хочется похвалить новинку за использование технологии Low Blue Mode — она защищает ваши глаза.

Дизайн корпуса

Дизайн у монитора тоже довольно привлекательный — рамка вокруг экрана симметричная, довольно тонкая и позволяет вам полностью сфокусироваться на контенте. Никаких дополнительных декоративных элементов или чего-то в таком духе, только дисплей и черная рамка. Ножка у модели довольно тонкая и изящная, хотя это не мешает ей надежно закрепить монитор на подставке. Сама подставка выполнена в фирменном для компании стиле с С-образной формой. Получился крайне привлекательный монитор с лаконичным и понятным дизайном, который точно украсит ваш рабочий стол.

Итог

Теперь давайте поговорим о самом важном преимуществе продукта — стоимости. За Philips 326E8FJSB просят всего 280 долларов, что для монитора с такой диагональю и разрежением действительно не очень много. Если посмотреть на основных конкурентов, то вы заметите, что у них цена на несколько порядков выше, что и делает новинку более-менее доступной. Для домашнего использования это просто идеальная модель — фильмы, сериалы и фотографии просматривать на такой диагонали очень приятно, да и в игры играть тоже. Ждем старта продаж в России, чтобы узнать цену в рублях.


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