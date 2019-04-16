Предварительный обзор Philips 329P9H. Монитор для профессионалов

2019-04-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Philips 329P9H; [47]
В последнее время появилось очень много разнообразных игровых мониторов, которые создаются исключительно для геймеров. Однако, некоторые компании не забывают, что за компьютером мы не только играем в игры, но и работаем. Вы удивитесь, но корпоративный сектор даже больше, чем рынок геймеров, а значит крупным компаниям нужно создавать мониторы и для офисных работников. Ярким примером того, куда двигаются технологии в этом секторе является монитор Philips 329P9H. Он выглядит достаточно строго и привлекательно, обладает приличным перечнем преимуществ и продвинутых характеристик, плюс у него есть несколько фишек, которые вам точно понравятся. Данное решение создавали для профессионалов, которые хотят получить от своего устройства максимум возможностей при наличии стильного внешнего вида. И, что неудивительно, у создателей Philips 329P9H все отлично получилось.

Характеристики

Начнем с того, что диагональ дисплея монитора составляет 31,5 дюйма. Это достаточно большая площадь для самого разного рода работ, позволяющая вам не переживать о проблемах с рабочим пространством или неудобством при работе с несколькими открытыми окнами. Разрешение при этом составляет 3840 на 2160 точек, то есть полноценное 4К. Уже этих двух параметров достаточно, чтобы большинство дизайнеров или офисных работников полюбили новинку. Также монитор готов удивлять нас яркостью в 350 кд на квадратный метр, контрастностью в 1300:1, шикарными углами обзора в 178 градусов и прочими преимуществами матрицы. В техническом плане это лучшее решение для выполнения целого круга задач — производитель явно не поскупился на достойную начинку. Но, к счастью, только на характеристиках особенности новинки не заканчиваются. Нас будут удивлять еще и фирменными технологиями.

Особенности

Например, монитор оснащен технологией SmartErgoBase, которая позволяет вам наклонять, поворачивать или поднимать экран, настраивая свое рабочее место максимально комфортно. Это действительно важная функция, ведь для дизайнера или фотографа крайне важно правильно расположить экран на рабочем столе. Также присутствует технология PowerSensor, которая отключает подсветку монитора или понижает ее до минимума в той ситуации, если вы от монитора отошли. Это происходит автоматически и ваш монитор за счет этого потребляет заметно меньше энергии. И, конечно же, новинка умеет понижать мерцание и количество синего света, чтобы ваши глаза не так сильно уставали во время продолжительной работы.

Дизайн корпуса

Внешний вид монитора мгновенно наталкивает нас на мысль о том, что это идеальное устройство для тех, кто хочет полностью погрузиться в работу и получать от нее максимум удовольствия. Рамки вокруг дисплея сведены к минимуму, есть лишь две дополнительные панели для веб-камеры и логотипа на лицевой панели, но они очень маленькие и незаметные. На тыльной стороне у нас весьма прочная ножка, которая переходит в подставку плоской формы. Все это выполнено в строгих тонах без лишних декоративных элементов, но смотрится очень дорого и круто.

Итог

Теперь давайте поговорим о стоимости Philips 329P9H, ведь это очень важный параметр при выборе устройства. За монитор просят 1060 долларов, что может показаться довольно большой суммой. Но, на самом деле, для монитора с диагональю 31,5 дюйма и 4К разрешением это вполне нормальная цена — конкуренты стоят даже дороже. А ведь с этим устройством вы получаете целый ряд новых технологий, классную подставку и веб-камеру, которая умеет прятаться в корпус.

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