Предварительный обзор Philips 392M7C/93. Шикарный монитор

2019-11-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Philips 392M7C/93; [0]
В последнее время интересных мониторов довольно мало — производители делают упор на доступные модели, а там ждать чего-то невероятного нет смысла. Однако в Philips решили пойти своим путем и показали довольно интересный вариант, который явно стоит внимания. Вот давайте и поговорим о данном решении — оно очень необычное.

Дизайн корпуса

В плане дизайна ничего удивительно заметить не удалось — производитель сделал упор на простоте и лаконичности, чтобы вы могли наслаждаться качеством картинки, а на дизайн не отвлекались вообще. На фронтальной стороне расположена небольшая рамка черного цвета — слева, справа и сверху она действительно почти незаметная. Снизу имеется традиционная панель более толстого формата, которая нужна для размещения логотипа, клавиш переключения и шлейфа самого дисплея. На тыльной стороне все еще скромнее — там только порты для подключения периферии, крепление для ножки и логотип небольшой. Благо, тыльную панель мы видим крайне редко и обращать внимание на скромный дизайн лицевой панели совершенно не стоит. Ножка довольно прочная, а подставка представлена V-образной формой, что позволяет занимать минимум места на рабочем столе при сохранении устойчивости монитора.

Характеристики

Характеристики монитора Philips 392M7C/93 не готовы вас удивлять, так как производитель делал упор на доступности и именно это повлияло на характеристики устройства. Диагональ дисплея составляет 38,5 дюйма, что довольно много даже для современного рынка мониторов, а разрешение составляет 1920 на 1080 точек. Конечно, хотелось бы получить все же 4К-дисплей, тем более на такой диагонали, но производитель решил иначе и поставил сюда более доступную матрицу. Нельзя сказать, что это прямо плохо — если вы сидите на нормальном расстоянии от монитора, то нагрузка на глаза не ощущается, это как смотреть телевизор с приличного расстояния. А вот если сидеть близко, то есть на расстоянии 40-50 сантиметров, то качество картинки уже бросается в глаза и пиксели размером с кулак тоже портят ощущения. Неоднозначные характеристики, как ни крути.

Особенности

Главным преимуществом данного дисплея можно назвать частоту обновления в 144 Гц — производитель дает вам возможность получать игровой контент в более плавном формате. Конечно, назвать монитор игровым довольно тяжело, так как при такой диагонали и разрешении вы не получите необходимого уровня комфорта, но все же функция приятная. Вдруг вы работаете дизайнером и неожиданно решили заняться играми — зашли, поиграли с наслаждением и плавной картинкой, после чего спокойно занимаетесь своими делами дальше. Получить 140 FPS на таком разрешении не составит большого труда, особенно если учитывать, что современные видеокарты выдают в 1080р море кадров даже на высоких настройках графики. И еще производитель делает упор на том, что этот монитор имеет изогнутую матрицу, хотя это совершенно не обязательно — диагональ не настолько большая, чтобы вы могли устать.

Итог

На текущий момент информации о стоимости данного монитора нет — производитель делает упор на его доступность, но, вероятно, не зря устройство оборудовали настолько большой диагональю дисплея. Скорее всего, производитель все же хочет сделать устройство в среднем классе, где с таким разрешением тягаться с конкурентами будет крайне тяжело. Все же на рынке тьма мониторов с 4К-разрешением, которые выглядят привлекательно, имеют такую же диагональ дисплея и при этом стоят около 400-500 долларов. И это гораздо более привлекательные модели.

Комментарии и отзывы Philips 392M7C/93
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