Предварительный обзор Philips 439P9H SuperWide. Очень большой монитор

2019-12-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Philips 439P9H SuperWide; [94]
Довольно часто в последнее время производители электроники стали выпускать в продажу широкоформатные мониторы, ведь они пользуются повышенным спросом. Мы решили рассказать нашим читателям о довольно интересной новинке, которая раскрывает потенциал широкоформатных мониторов на сто процентов. Итак, давайте смотреть.

Дизайн корпуса

Нужно понимать, что мониторы, как и современные смартфоны, не шибко приспособлены для демонстрации каких-то интересных декоративных решений. Дело в том, что производитель старается сделать рамки минимальными, дабы уменьшить габариты своего устройства, а значит и места для дизайна не остается. К примеру, у монитора Philips 439P9H SuperWide при довольно большой диагонали нет вообще пространства для размещения каких-либо декоративных особенностей. На фронтальной панели размещен дисплей с тонкими рамками справа, слева и сверху, тогда как снизу размещена более толстая рамка с логотипом компании и аппаратными кнопками управления. На тыльной стороне ничего интересного нет, да и вы видите тыльную панель всего пару раз в жизни, а вот ножка с подставкой выглядят крайне интересно. Они соединены в одну цельную конструкцию, которая выглядит стильно и обеспечивает монитор стабильностью на столе.

Характеристики

В плане характеристик монитор Philips 439P9H SuperWide выглядит достаточно привлекательным решением, но стоит понимать одну достаточно важную деталь. Хотя здесь диагональ дисплея составляет 49 дюймов, соотношение сторон достигает 32:10, то есть это широкоформатный монитор. На деле это не громадная панель, как телевизор с этой же диагональю, а просто большой дисплей, который примерно равен двум дисплеям по 27 дюймов. Картинка на дисплее крайне качественная благодаря дорогой матрице, плюс разрешение составляет 3840 на 1200 точек. Это не 4К-разрешение, как вы могли подумать, а нечто вроде 2К. Плотность пикселей высокая, хорошая цветопередача присутствует, да и яркость с контрастностью тоже смотрятся довольно привлекательно. К характеристикам модели у нас претензий нет — очень крутой продукт.

Особенности

Начнем с того, что у монитора изогнутый дисплей, который в данном случае выглядит весьма уместным решением. Дело в том, что диагональ действительно большая и изогнутой дисплей позволяет смотреть на него одинакового расстояния до глаз как по центру, так и по углам. При небольшой диагонали это лине смысла, тогда как в данной ситуации изогнутая матрица выглядит очень даже достойно. Кроме того, монитор может похвастаться частотой обновления в 100 Гц, хотя это не игровое решение и такая частота скорее работает на то, чтобы ваши глаза меньше уставали. Также есть поддержка технологий DisplayHDR 400 и Adaptive-Sync, которые улучшают изображение программными методами. Можно с уверенностью сказать, что по уровню технологичности этот монитор далеко впереди — конкуренты выглядят куда менее интересно. Вопрос только в том, нужны ли вам все эти преимущества.

Итог

Данный монитор создавали совершенно не для всех и каждого — это специальное устройство для тех, кто работает с таблицами, кто занимается торговлей ценных бумаг, работает с большим количеством документов и так далее. То есть, продукт профессиональный, так что и стоит он 1130 долларов. Для большинства пользователей это дорого, но если вы очень хотите удобство во время работы, то почему бы и не потратить эти деньги на действительно качественное устройство. Этот монитор своих денег явно стоит, особенно если он вам действительно поможет в работе.

Комментарии и отзывы Philips 439P9H SuperWide
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