Предварительный обзор Philips 498P9. Отличное решение

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о довольно интересном мониторе, который не только смотрится привлекательно, но и обладает весьма приличным набором преимуществ. Например, у него диагональ и разрешение позволяют заменить собой сразу два монитора на рабочем столе, что действительно удобно в некоторых ситуациях. Итак, давайте посмотрим на новинку более подробно.

Характеристики

Можно смело сказать, что дизайн у монитора достаточно простой и без изысков — производитель решил сделать упор на тонких рамках, не оставив пространства для возможности как-то проявить дизайнерские задумки. На лицевой панели можно заметить лишь дисплей, у которого сверху, справа и слева расположены действительно минимальные тонкие рамки черного цвета. На общем фоне эти рамки вообще незаметны, так что вы можете поставить несколько мониторов рядом и переход от дисплея к дисплею будет практически незаметен. Снизу имеется более толстая планка пластика, там расположен логотип компании и все необходимые компоненты для настройки яркости и прочих параметров устройства. На тыльной стороне находится ножка, которая встроена в корпус монитора, а ножка переходит в П-образную подставку, которая тоже выглядит весьма привлекательно и при этом не занимает на рабочем столе слишком много места.

Особенности

В плане характеристик, конечно, монитор впечатляет даже больше, чем мы ожидали. Диагональ у монитора просто космическая — 49 дюймов это не шутки. Конечно, нужно понимать, что здесь соотношение сторон составляет 21:9, так что на самом деле диагональ не такая огромная, как на тех же телевизорах с аналогичной диагональю. Однако экран все равно достаточно большой и на нем будет крайне удобно работать с контентом самого разного типа. Разрешение при этом составляет 5120 на 1440 точек, то есть два монитора с 2К-разрешением поставили рядом. Не сказать, что плотность картинки очень высокая, я бы даже сказал, что для такой диагонали хотелось бы больше. Но, с другой стороны, это монитор для работы и 2К-разрешение для рабочих задач подходит просто идеально. В этом плане разработчики постарались и сделали действительно крутой продукт.

Итог

Производитель делает упор на том, что монитор с большой диагональю просто обязан иметь изогнутую матрицу, так как иначе пользователь не сможет с комфортом поглощать информацию. Ради этого у данного монитора имеется именно изогнутая матрица с 1800R-изгибом, что позволяет при длительное работе с устройством получать информацию в удобной форме. Также нужно понимать, что у монитора имеется большое количество портов для того, чтобы вы подключали внешнюю периферию, наслаждались возможностью подключить несколько таких мониторов в цепочку и так далее. И, конечно, стоит сказать, что у продукта очень высокое качество матрицы — картинка яркая, сочная, углы обзора хорошие. В этом нет ничего удивительного, ведь производитель всегда делал качественные мониторы, но все же данное преимущество стоит выделить. Не зря же производитель старался.К сожалению, на текущий момент информации о стоимости данного монитора нет — производитель лишь заявляет, что устройство вскоре попадет в продажу, но более детальной информации нет и, вероятно, нужно ждать просто релиза. Новинка создана специально для тех, кто хочет получить от работы с документами или таблицами максимум комфорта и удовольствия. Фактически, это два монитора, которые поставили вместе. Если вам такое устройство необходимо, то стоит подождать, пока продукт отправится в продажу. Оно того явно стоит.