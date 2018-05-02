Предварительный обзор Philips Momentum 436M6VBPAB. Больше дюймов

Официально анонсирован монитор Philips Momentum 436M6VBPAB, который хотя и не позиционируется как игровой, однако мы в нем видим большой потенциал в этом направлении. Стоит отметить, что рынок современных мониторов постепенно идет в сторону увеличения диагонали. Раньше была гонка толщины, герц и разрешения, но сейчас в 4К все уперлись, дальше идти нет смысла, так как до 8К еще далеко в плане технологий, а толщина монитора сейчас вообще никого не интересует. Сегодняшняя новинка является ярким примером того, что можно делать крутые варианты сразу для всего — для просмотра фильмов и сериалов, работы, игр и прочих развлечений. Да, дам небольшой спойлер — данная модель мне очень понравилась. Это именно тот монитор, который стоит покупать, ставить на рабочем столе и пользоваться с большим удовольствием. Думаю, если вы хотели себе топовый вариант, то это наиболее подходящая позиция.

Характеристики

Начнем с основного — диагональ дисплея составляет 42,5 дюйма. Да, опять эти округленные числа, которые в названии выглядят более привлекательно. С другой стороны, когда у вас такая громадная диагональ, говорить о половинке дюйма как-то даже смысла нет. Громадная площадь, на которой можно массу всего интересного делать. Разрешение составляет 3840 на 2160 точек, это настоящее 4К разрешение, а не всякие там уловки производителей. Картинка очень плотная и яркая, сочная, на такую хочется смотреть днями и ночами. И, конечно, это в четыре раза больше пикселей, чем у FullHD монитора. За основу монитора взята матрица MVA, которая отлично передает цветовую палитру, у нее широкие углы обзора и адекватно время отклика. В плане базовых характеристик это прямо шикарная модель, которая порадует абсолютно любого покупателя.

Второстепенные моменты тоже важны, как бы это не странно звучало. Заявлен 97,3% охват цветовой палитры DCI-P3, время отклика составляет 4 мс, то есть можно даже в игры играть и не переживать об эффекте желе. Яркость составляет 720 кд/м2, имеется так же пиковая яркость в 1000 кд/м2, чтобы вы могли даже против солнца смотреть фильмы и цвета при этом не выгорали. Угол обзора составляет 178 градусов, это уже классика, есть поддержка HDR и Active Sync. На тыльной стороне корпуса предусмотрены порты HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и mini DisplayPort, плюс порт USB 3.0 и USB Type-C, что мне особенно понравилось. Укомплектовали монитор всеми необходимыми элементами.

Дизайн корпуса

На лицевой стороне монитора расположена симметричная рамка черного цвета справа, слева и сверху, снизу имеется более толстая планка с логотипом компании. Тыльная сторона выполнена в черном цвете, она глянцевая и выглядит достаточно круто, правда вы ее видеть будете всего пару раз в своей жизни. Там же порты для подключения периферии расположены и крепление VESA. Отдельно хотелось бы похвалить инженеров за подставку — она дает три точки опоры, при том в задней части подставки опора сплошная. Получается достаточно устойчивая конструкция, которую даже толстый кот не завалит.

Итог

В сети есть информация о том, что данный монитор стоит 800 евро, хотя точно дату релиза никто не называет, да и стоимость для России будет другой, как мне кажется. Но, в любом случае, это шикарный вариант — можно поставить на рабочем столе и подключить компьютер. Игры, фильмы, работа с видео или фотографиями — на такой диагонали все будет выглядеть достаточно привлекательно. Можно использовать как телевизор, подключив приставку какую-то. Вариантов тьма, главное, что изображение хорошее и дизайн корпуса смотрится круто.