Предварительный обзор Redmi K30. Ярко молодёжно

Дизайн корпуса

Пришло время поговорить о достаточно интересном смартфоне, который буквально вчера официально анонсировали. Устройство достаточно стильно выглядит, легко справляется с поставленными задачами и, что самое приятное, стоит вполне адекватных денег, что является большой редкостью на современном рынке. Итак, давайте смотреть, что же устройство умеет.

Характеристики

В плане внешнего вида смартфон очень порадовал своей интересной формой и совершенно необычными цветами корпуса. На лицевой стороне все достаточно стандартно — производители просто не могут показать нечто удивительное при таком скудном пространстве вокруг экрана. Вокруг дисплея справа, слева и сверху находится лишь небольшая панель в виде тонкой рамки, снизу имеется чуть более толстая вставка, которую в народе именуют «подбородком». Также стоит отметить, что в правом верхнем углу дисплея расположена вставка двух фронтальных камер, но об этом мы поговорим немного позже. На тыльной стороне у нас расположена система из четырех камер, которая выглядит довольно привлекательно благодаря круглому узору вокруг самой камеры. Да и цветовая палитра у смартфона очень даже привлекательная, что не может не радовать. Уже немного надели смартфоны одной расцветки.

Особенности

За основу производительности смартфона взят довольно новый производительный процессор от компании Qualcomm, который называется Snapdragon 730G. Он работает на восьми вычислительных ядрах Kryo 470 и выдает достаточно высокую производительность как в играх, так и в различных синтетических тестах, которые тоже многое говорят о производительности начинки смартфона. Кроме того, производитель решил порадовать потенциальных покупателей достаточно привлекательным набором различных комплектаций, которые позволяют пользователю купить именно тот смартфон, который ему нужно или просто подходит по бюджету. К примеру, в базовой версии смартфона установлено 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, тогда как в типовом варианте мы получаем 8 гигабайт ОЗУ и 256 гигабайт встроенной памяти. Довольно неплохо, как для смартфона не флагманского уровня.

Итог

Главной особенностью данного смартфона можно назвать дисплей, а точнее вырез в дисплее. Производитель решил порадовать потенциальных покупателей современным дизайном и поставил фронтальную камеру, состоящую из двух объективов, прямо внутри дисплея. Это уже было реализовано в нескольких современных смартфона и если вам хочется прикоснуться именно к современному решению, а не модели с устаревшим вырезом в экране, то самое время посмотреть на данную новинку. Кроме того, производитель решил сделать упор на качестве фотографий, так что камеры здесь действительно снимают хорошо, да и их сразу четыре штуки на тыльной панели. Весьма неплохой набор преимуществ на самом деле, учитывая, что смартфон в базовой комплектации получает такие же камеры, как и в самой топовой комплектации. Идеально для тех, кто хочет много фотографировать.

Довольно трудно говорить объективно о данном смартфоне, если просто посмотреть на его стоимость. Дело в том, что за базовую версию смартфона просят всего 230 долларов, то есть достаточно мало при учете современного процессора, хорошего дисплея и сразу шести камер. На текущий момент это просто лучшее решение из всех, что есть на рынке, за эту сумму денег. Конечно, более продвинутая версия смартфона стоит дороже, но это все равно очень мощный современный доступный смартфон, который своих денег стоит на сто процентов.