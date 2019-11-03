Предварительный обзор Redmi TV. Шикарное качество

2019-11-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Redmi TV; [100]
В последнее время китайские производители показывают достаточно много интересных устройств, которые за свои деньги просто не имеют конкурентов. Сегодня мы поговорим о ярком представителе недорогих устройств из Китая — телевизор нового поколения стоит существенно дешевле, чем любой конкурент, но при этом выдает достаточно высокое качество изображения.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида телевизор ничем удивительным похвастаться не может, хотя это и не кажется странным. На фронтальной панели устройства производитель сделал упор на тонкие рамки — справа, слева и сверху они действительно очень компактные, их почти не видно. Снизу имеется чуть более толстая вставка, которая указывает нам на то, что там расположен логотип, шлейфы и прочие элементы, которые не всунуть в тонкую рамку. Выглядит лицевая панель так же, как и у большинства телевизоров — здесь просто не осталось места для дизайнерских изысков, особенно если речь идет о дорогих моделях с тонкими рамками. На тыльной стороне, естественно, ничего интересного тоже нет — производитель расположил там порты для подключения периферии и все. В комплекте так же идет подставка из двух ножек, которая позволяет вам ставить телевизор на стол. Или снимайте подставку и вешайте телевизор на стену — тогда он выглядит еще интереснее.

Характеристики

Современные умные телевизоры, в том числе Redmi TV, являются достаточно производительными устройствами с целым рядом задач, которые требуют мощный процессор. К примеру, за производительность данного телевизора отвечает процессор Amlogic, который работает на четырех ядрах и выдает тактовую частоту 1,4 гигагерца. Этого хватит для компьютера, чтобы игры запускать, не говоря уже о том, что телевизору этой производительности хватает с большим запасом для абсолютно всех задач. Также в составе системы-на-чипе установлен графический ускоритель Mali-450 MP2 GPU, который позволяет смотреть видео в высоком разрешении и не переживать о проблемах с производительностью. Это, как по мне, важнейшее преимущество. Есть даже 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт встроенной для хранения программ и личного контента.

Особенности

Диагональ дисплея данного телевизора составляет 40 дюймов, то есть это весьма большой телевизор, хотя по сравнению с 55 и 65 дюймами он выглядит более компактным. Разрешение при этом составляет 1920 на 1080 точек, то есть это классическое FullHD разрешение без каких-либо уникальных параметров. Яркость на стандартном уровне, контрастность и углы обзора — тоже. Производитель стремился сделать телевизор более доступным и ради этого использовал просто хорошие компоненты, а не что-то слишком уж крутое. Также стоит отметить, что в корпусе телевизора установлены динамики мощностью 8 Вт, которые позволяют не покупать отдельно колонки или домашний кинотеатр — смотреть фильмы или видео из интернета можно даже просто по встроенным динамикам. И, естественно, есть подключение по Wi-Fi и Ethernet, чтобы вы могли смотреть контент прямо из интернета.

Итог

Главное преимущество нового телевизора заключается в его стоимости — 140 долларов за телевизор с диагональю 40 дюймов и функциями умного продукта это крайне мало. Сейчас смартфон не всегда можно купить за эти деньги, не говоря уже про телевизор, а здесь вы получаете полноценное устройство для просмотра фильмов или сериалов в хорошем качестве. Конечно, это цена для рынка Китая или США, у нас модель будет чуть дороже, но в целом это не страшно — даже при более высокой стоимости у продукта нет конкурентов.

Комментарии и отзывы Redmi TV
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