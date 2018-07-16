Предварительный обзор Samsung C43J89. Очень широкий формат

2018-07-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung C43J89; [109]
Компания Samsung показала весьма интересный монитор, которого не ждал никто. Дело в том, что в последнее время мониторы выпускают либо игровые, либо с широким форматом для более комфортной работы. И в корейской компании решили, что нужно выпустить настоящего монстра — Samsung C43J89. Это уникальное решение, которое подойдет как для монтажа видео, так и для работы с документами, таблицами и прочими продуктами. Большой дисплей позволяет с комфортом размещать несколько элементов на одном рабочем столе и потом работать с большей продуктивностью. Так что если вы давно хотели себе такой продукт, то стоит присмотреться к новинке. На рынке просто больше нет ничего подобного, особенно если вы хотите модель со стильным дизайном и адекватной подставкой. Сегодня мы решили рассказать вам о том, почему данный продукт настолько крутой и почему ему стоит уделить внимание.

Характеристики

Из названия монитора Samsung C43J89 можно понять, что это устройство с диагональю 43 дюйма. Правда, не стоит думать, что это панель на всю стену и работать с устройством все равно не получится. Суть в том, что здесь соотношение сторон 32:10, то есть ширина дисплея в разы больше. Фактически это два монитора 16:10, которые поставили рядом. Сравнение достаточно странное, но оно позволяет понять, что размеры новинки совсем не здоровые. Просто от угла к углу действительно имеется 43 дюйма, хотя если бы соотношение было стандартным, то диагональ сильно уменьшилась бы. Разрешение монитора составляет 3840 на 1200 точек. Это даже не 2К разрешение, а лишь чуть лучше обычного FullHD. Матрица здесь установлена VA, достаточно новая и хорошо передает цветовую гамму. Характеристики нового монитора выглядят очень даже привлекательно, хотя ничего особенного здесь нет.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего совершенно нового тоже нет, но у компании и так все было очень хорошо с дизайном, они просто решили ничего не менять. На фронтальной панели рамка вокруг дисплея выполнена из серого пластика, там же имеется логотип компании. Рамка довольно компактная, так что выглядит продукт достойно. На тыльной стороне у нас расположена ножка, которая переходит в V-образную подставку. Это шикарный вариант, так как устойчивость отменная, а ножка не занимает при этом много места на рабочем столе. Внешний вид монитора нам очень понравился, в этом плане производители молодцы.

Бонусы

У данного монитора преимущество именно в широком формате — на таком мониторе очень удобно монтировать видео или работать с документом и браузером. Про видео и так понятно, у вас будет очень длинный видеоряд на одном экране без перемотки, это круто. Работать с документами тоже комфортно, вы всегда можете на одной половине открыть браузер и что-то там читать, а в другой половине установить документ и печатать информацию. Здесь даже есть изогнутая матрица, которая позволит вам не вертеть головой во время работы. Хотя, мы считаем, что это весьма странное решение.

Итог

Стоимость такого монитора составляет 900 долларов и мы не считаем, что он стоит своих денег. Конечно, это довольно интересный продукт, у него нестандартный экран и есть масса своих преимуществ, которые вам могут понравиться. Но, за 900 баксов вы получаете FullHD экран, который ничем не выделяется помимо формата. Для работы с видео — отлично, вот только есть более подходящие варианты с 4К. Для работы с документами никто такие дорогие мониторы не покупает, в этом нет смысла. Вот и получается, что вариант крутой, только вот для чего и для кого его создавали — не понятно.

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