Предварительный обзор Samsung Galaxy A51. Отличный вариант

2019-12-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy A51; [103]
Сегодня случилось знаменательное событие — смартфон Samsung Galaxy A51 официально представили. Устройство довольно интересное и необычное, плюс производитель обещает низкую стоимость при наличии достаточно большого списка преимуществ. Давайте изучим этот момент, чтобы знать, стоит ли тратить на новинку время и деньги.

Дизайн корпуса

Говорить о внешнем виде смартфонов в последнее время не только тяжело, но и достаточно скучно, ведь абсолютно все устройства на рынке выглядят одинаково. К примеру, у Samsung Galaxy A51 на фронтальной панели находится довольно большой дисплей с приличной диагональю, справа и слева от которого расположена очень маленькая рамка, ее практически не заметно. Сверху рамка лишь немного толще, там расположен динамик, а снизу имеется уже стандартный «подбородок», который необходим для установки шлейфа дисплея. Фронтальная панель этого гаджета ничем не отличается от лицевой стороны любого другого смартфона этой линейки. На тыльной же стороне расположена новая стильная панель для камер, плюс можно заметить весьма привлекательный цвет панели. Производитель явно хочет порадовать потенциального покупателя возможностью выделиться на фоне скучных конкурентов.

Характеристики

Никого не удивит, что за основу производительности смартфона Samsung Galaxy A51 взят процессор Exynos 9611, который компания Samsung самостоятельно разработала. Данный процессор работает на восьми вычислительных ядрах, четыре из которых ARM Cortex-A73, а четыре — ARM Cortex-A53. Благодаря разделению на два типа ядер производитель предоставляет пользователю базовую тактовую частоту в 1,7 гигагерца, тогда как максимальная тактовая частота достигает 2,3 гигагерца. Этого предостаточно, чтобы вы запускали абсолютно любые игровые проекты и при этом не переживали о глюках или низкой частоте кадров. За графику смартфона отвечает контроллер Mali-G72 MP3, который отлично зарекомендовал себя как в реальных сценариях использования, так и в синтетических тестах. В плане производительности к смартфону нет вообще никаких вопросов, сделано очень качественно и достойно.

Особенности

Главная особенность смартфона заключается в его дисплее с диагональю 6,5 дюйма — это крайне большая панель, которая позволяет вам с комфортом смотреть фильмы, сериалы и прочий развлекательный контент. Разрешение здесь тоже, естественно, высокое, а решение с фронтальной камерой позволит потенциальному покупателю окунуться в мир высоких технологий. Дело в том, что камеру разместили прямо внутри экрана, в специальном вырезе в формате отверстия. То есть, камера находится прямо в экране, а не в специальной «челке». Конечно, к такому решению нужно будет привыкать и довольно долго, но зато производитель позволяет вам получить достаточно интересный дизайн и компактные размеры, тогда как у конкурентов ничего подобного пока что нет. Да и если вы не так часто пользуетесь фронтальной камерой, то данное решение вас совершенно не разочарует.

Итог

На текущий момент стоимость для отечественного рынка пока что не называется, но производитель уверяет, что это будет вполне доступный смартфон среднего класса. В долларах цена составляет около 350 условных единиц, но это цена для зарубежного рынка, да еще и без налога. У нас, естественно, цена будет чуть выше, плюс при переводе из долларов в рубли обычно местные продавцы любят округлить стоимость до более красивого значения, естественно, не в сторону покупателя. Но, мы подождем, пока устройство представят и у нас.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A51
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