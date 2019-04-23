Предварительный обзор Samsung Galaxy A60. Как нужно делать смарфоны

Характеристики

Стоит признаться — длительное время мы сами подшучивали над любым бюджетным смартфоном компании Samsung, не говоря уже о среднем классе. Дело в том, что бюджетник от корейского бренда еще год назад стоил как средний класс топовой компании, хотя по характеристикам сильно проигрывал. Но, руководство компании вовремя решило изменить курс и взять под контроль средний класс и начальный уровень рынка. И пока что у корейцев очень даже неплохо получается. К примеру, смартфон Samsung Galaxy A60 можно без всякого сомнения назвать лучшим в своем классе. Это настолько крутой продукт, что можно даже не читать обзор до конца и сразу отправляться в магазины, ведь за 300 долларов нам дают действительно очень крутой смартфон. У него есть все, чтобы вы даже не смотрели в сторону флагманов и получали массу удовольствия от продукта среднего класса. А теперь давайте посмотрим, что же придумали в Samsung.

Дизайн корпуса

За основу производительности смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 675, который относится к среднему классу. Однако, здесь нужно уточнить некоторые детали, которые развеют миф о том, что процессор среднего класса это что-то плохое. Работает данный процессор на восьми вычислительных ядрах Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 гигагерц. То есть, в плане производительности он уступает флагманской модели лишь немного, да и то только по частотам, тогда как на деле разница вообще мизерная. Зато стоит 675-я модель гораздо дешевле флагманской. За графику смартфона отвечает сопроцессор Adreno 612, который отлично показал себя в бенчмарках и прочих тестах. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память объемом 6 гигабайт, а встроенная память представлена накопителем на 128 гигабайт. В плане начинки у смартфона нет никаких проблем.

Особенности

Говорить о дизайне современных смартфонов становится все сложнее и сложнее. Дело в том, что на фронтальной панели смартфона просто нет ничего, кроме дисплея. Оценить дизайн лицевой панели нельзя, так как его там попросту нет. На тыльной стороне расположена система из трех камер, которая неплохо выглядит, плюс есть сканер отпечатков пальцев и привлекательный градиент. Не скажу, что смартфон прямо удивляет своей красотой, но вот оформлений задней панели мне понравилось. Плюс гаджет вполне себе легкий, тонкий и отлично подходит для тех, кто ценит современные технологии в дизайне.

Итог

На фронтальной стороне смартфона вы можете заметить достаточно интересное решение — Infinity-O. Это вырез в форме отверстия в дисплее, в который устанавливается камера. Получается достаточно интересное решение по экономии пространства — обычный вырез занимает куда больше места. А так вы получаете смартфон с диагональю дисплея 6,3 дюйма с высоким разрешением, который по размерам лишь немного больше 5-дюймовых аналогов. Для тех, кто ценит компактность и удобство в использовании, это просто шикарный вариант. Также стоит отметить основную камеру на тыльной стороне смартфона — она очень интересно скомпонована и снимает шикарные кадры.

На текущий момент у нас есть информация о том, что рекомендованная цена на Samsung Galaxy A60 составляет 300 долларов. Только подумайте — за 300 долларов вы получаете довольно производительный процессор, приличный объем оперативной и встроенной памяти, качественную систему камер и шикарный дисплей. Да еще и от самой известной в мире компании, которая уделывает всех качеством материалов и сборки. За такой смартфон точно захотят отдать свои деньги.