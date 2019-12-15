Предварительный обзор Samsung Galaxy A71. Очень крутой смартфон

2019-12-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy A71; [20]
Компания Samsung в последнее время стала достаточно много времени уделять продуктам среднего класса, что привело к довольно высокому качеству конечного контента. Сегодня мы ознакомимся с еще одним довольно интересным устройством, которое за свои деньги уделывает конкурентов без каких-либо проблем. Давайте смотреть.

Дизайн корпуса

Довольно трудно хоть как-то удивить потенциального покупателя дизайном своего смартфона, если он ничем не отличается от большинства устройств на рынке. И это не претензия в сторону производителя, а всего лишь факт — все современные смартфоны друг от друга ничем не отличаются. К примеру, у смартфона Samsung Galaxy A71 на лицевой панели стандартный набор преимуществ. Здесь расположена тонкая рамка справа и слева, сверху небольшой динамик расположен, а снизу можно заметить довольно большой «подбородок». Стоит понимать, что он необходим для подключения шлейфа дисплея, так что избавиться от него производитель просто не может. На тыльной стороне у смартфона находится панель прямоугольной формы, на которой расположены четыре основные камеры. И, конечно, дизайн тыльной панели довольно привлекательный, цвета подобраны интересные. В целом, это крайне интересное решение.

Характеристики

За основу производительности смартфона Samsung Galaxy A71 взят процессор Snapdragon 730 от компании Qualcomm, который выдает достаточно высокую производительность при более-менее низкой стоимости. Нужно понимать, что это хоть и модель среднего класса, но в плане производительности в играх или синтетических тестах она проигрывает флагманской только по тактовым частотам, остальные параметры у них практически равны. Это говорит нам о том, что пользователь вполне может наслаждаться качественным контентом на своем смартфоне и не переживать о том, что его гаджету не хватит мощности для чего-либо. Кроме того, эта модель еще и низким потреблением энергии отличается, что довольно положительно сказывается на конечном ощущении от использования — устройство не перегревается и не требует дополнительного охлаждения

Особенности

Главная фишка устройства — дисплей Infinity-O, который позволяет разместить фронтальную камеру прямо внутри экрана. В нем делается небольшое отверстие, куда потом устанавливается камера. Выглядит довольно интересно и крайне необычно, но нельзя сказать, что производитель этим кого-то удивит. Все же на рынке такие дисплеи уже есть, при том достаточно давно, да и пользователи уже привыкли к разного рода вырезам в дисплее. Также стоит обратить свое внимание на систему камер, которая состоит сразу из четырех датчиков изображения. Благодаря этому пользователь может снимать качественные снимки на обычный объектив, широкоугольный или теле. Качество фотографий тоже довольно высокое, в этом никаких сомнений нет — все же производитель отлично себя зарекомендовал в плане фотографии. Добавим в список преимуществ еще и батарею, которой вполне хватит на длительное время.

Итог

Смартфон действительно очень интересный, ведь он предоставляет пользователю практически флагманские возможности за более адекватную цену. Здесь просто шикарный дисплей с большой диагональю и высоким разрешением, достаточно качественные камеры, высокая производительность, довольно привлекательный дизайн корпуса. То есть, у этого смартфона есть все необходимое, чтобы удовлетворить ваши потребности, при этом устройство стоит дешевле флагмана в два раза, почти в три. Стоит ли новинка своих денег? Да, без всякого сомнения.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A71
США могут заблокировать Facebook от инте...
США могут заблокировать Facebook от интеСоучредитель Facebook Марк Цукерберг планировал объединить инфраструктуру всех трех служб обмена сообщени...
Samsung продал миллион копий Galaxy Fold...
Samsung продал миллион копий Galaxy FoldGalaxy Fold представляет интерес для многих покупателей. По его собственным данным, Samsung удалось прода...
Новая модель iQOO Neo 855 Racing Editio...
Новая модель iQOO Neo 855 Racing EditioКомпания vivo выпустила мощную новинку бюджетного варианта под названием iQOO Neo 855 Racing Edition. ...
Топовая модель от OPPO Reno3...
Топовая модель от OPPO Reno3Компания OPPO выпустила мощный смартфон бюджетного варианта под названием OPPO Reno3. Аппарат имеет объем...
Модная модель от Redmi K30 5G...
Модная модель от Redmi K30 5GКомпания Redmi выпустила компактный смартфон бюджетного варианта под названием Redmi K30 5G. аппарат имее...
Новая модель от Huawei Mate 30 Pro ...
Новая модель от Huawei Mate 30 Pro Компания Huawei выпустила компактный гаджет бюджетного варианта под названием Huawei Mate 30 Pro. Аппарат...
Обновленная модель Xiaomi Mi 8 Lite...
Обновленная модель Xiaomi Mi 8 LiteКомпания Xiaomi выпустила новый мощный смартфон бюджетного варианта под названием Xiaomi Mi 8 Lite . Аппа...
Huawei Nova 6 SE и его функции...
Huawei Nova 6 SE и его функцииКомпания Huawei выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Huawei Nova 6 SE....


Обзор Sinbo SHD-7075. Выпрямитель для волос мощностью 40 ВтОбзор Sinbo SHD-7075. Выпрямитель для волос мощностью 40 Вт
Обзор Defender X182. Недорогая компьютерная акустика Обзор Defender X182. Недорогая компьютерная акустика
Обзор плюсов и минусов Philips S397. Ультрабюджетник с хорошей автономностью Обзор плюсов и минусов Philips S397. Ультрабюджетник с хорошей автономностью
Обзор SteelSeries Apex 7. Механическая клавиатура с OLED-экраномОбзор SteelSeries Apex 7. Механическая клавиатура с OLED-экраном
Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC (NE6165SS18G1-166F)Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC (NE6165SS18G1-166F)
Предварительный обзор Xbox Series X. Мощ...
Предварительный обзор Xbox Series X. МощСостоялся довольно интересный и очень неожиданный анонс игровой приставки Microsoft, которая должна будет...
«Лаборатория Касперского» показала обору...
«Лаборатория Касперского» показала обору«Лаборатория Касперского» представила устройства, работающие на собственной защищенной операционной систе...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51Сегодня случилось знаменательное событие — смартфон Samsung Galaxy A51 официально представили. Устройство...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуля...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуляМы привыкли играть в активные проекты, где вы постоянно двигаетесь, стреляете, убиваете, гоняетесь. Сегод...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced Editi...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced EditiСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выглядит привлекательно, приносит массу удовол...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro Ma...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro MaСегодня мы поговорим о достаточно уникальной веб-камере, которую создали специально для использования с м...
Предварительный обзор Redmi K30. Ярко мо...
Предварительный обзор Redmi K30. Ярко моПришло время поговорить о достаточно интересном смартфоне, который буквально вчера официально анонсировал...
Обзор Edna & Harvey: The Breakout. Класс...
Обзор Edna & Harvey: The Breakout. КлассДавайте поговорим о достаточно интересной игре, которая когда-то давно радовала пользователей своими инте...
Предварительный обзор Cougar Conquer 2. ...
Предварительный обзор Cougar Conquer 2. Давайте поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит привлекательно и может п...
Обзор Dead End Job. Очень яркая игрушка...
Обзор Dead End Job. Очень яркая игрушкаПришло время окунуться в мир борьбы с привидениями — в этот раз у нас на обзоре довольно необычная игра, ...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душу...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душуСегодня мы поговорим о довольно необычной игре, которая нацелена на то, чтобы рассказать вам душевную ист...
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro....
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro.Сегодня официально представили новый умный браслет-часы от компании Huawei, которые выглядят крайне привл...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor