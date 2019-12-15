Предварительный обзор Samsung Galaxy A71. Очень крутой смартфон

Дизайн корпуса

Компания Samsung в последнее время стала достаточно много времени уделять продуктам среднего класса, что привело к довольно высокому качеству конечного контента. Сегодня мы ознакомимся с еще одним довольно интересным устройством, которое за свои деньги уделывает конкурентов без каких-либо проблем. Давайте смотреть.

Характеристики

Довольно трудно хоть как-то удивить потенциального покупателя дизайном своего смартфона, если он ничем не отличается от большинства устройств на рынке. И это не претензия в сторону производителя, а всего лишь факт — все современные смартфоны друг от друга ничем не отличаются. К примеру, у смартфона Samsung Galaxy A71 на лицевой панели стандартный набор преимуществ. Здесь расположена тонкая рамка справа и слева, сверху небольшой динамик расположен, а снизу можно заметить довольно большой «подбородок». Стоит понимать, что он необходим для подключения шлейфа дисплея, так что избавиться от него производитель просто не может. На тыльной стороне у смартфона находится панель прямоугольной формы, на которой расположены четыре основные камеры. И, конечно, дизайн тыльной панели довольно привлекательный, цвета подобраны интересные. В целом, это крайне интересное решение.

Особенности

За основу производительности смартфона Samsung Galaxy A71 взят процессор Snapdragon 730 от компании Qualcomm, который выдает достаточно высокую производительность при более-менее низкой стоимости. Нужно понимать, что это хоть и модель среднего класса, но в плане производительности в играх или синтетических тестах она проигрывает флагманской только по тактовым частотам, остальные параметры у них практически равны. Это говорит нам о том, что пользователь вполне может наслаждаться качественным контентом на своем смартфоне и не переживать о том, что его гаджету не хватит мощности для чего-либо. Кроме того, эта модель еще и низким потреблением энергии отличается, что довольно положительно сказывается на конечном ощущении от использования — устройство не перегревается и не требует дополнительного охлаждения

Итог

Главная фишка устройства — дисплей Infinity-O, который позволяет разместить фронтальную камеру прямо внутри экрана. В нем делается небольшое отверстие, куда потом устанавливается камера. Выглядит довольно интересно и крайне необычно, но нельзя сказать, что производитель этим кого-то удивит. Все же на рынке такие дисплеи уже есть, при том достаточно давно, да и пользователи уже привыкли к разного рода вырезам в дисплее. Также стоит обратить свое внимание на систему камер, которая состоит сразу из четырех датчиков изображения. Благодаря этому пользователь может снимать качественные снимки на обычный объектив, широкоугольный или теле. Качество фотографий тоже довольно высокое, в этом никаких сомнений нет — все же производитель отлично себя зарекомендовал в плане фотографии. Добавим в список преимуществ еще и батарею, которой вполне хватит на длительное время.

Смартфон действительно очень интересный, ведь он предоставляет пользователю практически флагманские возможности за более адекватную цену. Здесь просто шикарный дисплей с большой диагональю и высоким разрешением, достаточно качественные камеры, высокая производительность, довольно привлекательный дизайн корпуса. То есть, у этого смартфона есть все необходимое, чтобы удовлетворить ваши потребности, при этом устройство стоит дешевле флагмана в два раза, почти в три. Стоит ли новинка своих денег? Да, без всякого сомнения.