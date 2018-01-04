Предварительный обзор Samsung Galaxy A8 (2018). Этого мы и ждали

На протяжении достаточно длительного времени пользователи обсуждали выход мобильного телефона Samsung Galaxy A8 (2018), который засветился на множестве информационных ресурсов сразу. Дело в том, что при своих отличных характеристиках, которые были слиты заранее, стоимость смартфона должна была быть максимально демократичной - это не флагманская модель, а скорее продукт среднего уровня и ценник там должен быть более-менее адекватным, что для многих покупателей является решающим фактором при выборе. Теперь смартфон официально анонсировали и показали вариант с приставкой «+» в названии, которая отличается только большей диагональю дисплея. Мы решили рассказать вам все особенности продукта и объяснить, почему этот гаджет действительно стоит вашего внимания и почему его характеристики так нам интересных. Хотя, конечно, не обошлось и без достаточно странных моментов.

Характеристики

За производительность смартфона отвечает процессор на восемь вычислительных ядре с тактовой частотой до 2,2 гигагерц. Вы, наверное, заметили, что я не назвал модели процессора, ведь ее не назвал и производитель, а угадывать по характеристикам модель среди десятков, если не сотен, вариантов - не сильно интересная задача. Но, я думаю, восьми ядер хватит для того, чтобы вы могли спокойно работать, играть и получать от этого достаточно позитива и наслаждения без тормозов, лагов и фризов. Далее, у оригинальной модели есть лишь два варианта начинки - 4 гигабайта оперативной памяти и 32 или 64 гигабайта встроенной памяти. У модели с приставкой «+» вариантов больше - сюда могут поставить 4 или 6 гигабайт оперативной памяти и столько же встроенной памяти, хотя лично я не вижу какой-то особенной необходимости в покупке именно 6 гигабайт оперативной памяти.

Дизайн корпуса

Производитель остался в своем фирменном стиле, хотя, конечно, стоит понимать, что современные тренды на отсутствие рамок уменьшают площадь для фантазии. На передней панели, к примеру, вообще нет ничего, кроме дисплея и двух камер с динамиком. Сюда даже некуда логотип компании втиснуть! Представляете какая боль для дизайнеров компании? На тыльной стороне разместили камеру со сканером отпечатков пальцев, логотип компании и вспышку. Выглядит продукт очень даже привлекательно, современно и красиво. Особенно мне понравились боковые грани, смотрится отлично.

Бонусы

Большим преимуществом устройства является его дисплей - диагональ составляет 5,6 дюймов при разрешении 2200 на 1080 точек, дисплей FHD+ Super AMOLED, то есть соотношение сторон составляет 18:9, вот только у большинства гаджетов на рынке разрешение немного отличается и это странно. Кстати, у старшей модели диагональ дисплея составляет 6 дюймов, хотя разрешение точно такое же. На тыльной стороне корпуса расположена основная камера, она одна, на 16 мегапикселей с диафрагмой f/1,7. На фронтальной стороне камер две, правда еще не совсем понятно что делает дополнительная камера и в чем ее преимущества.

Итог

Пока что точной стоимости на старшую модель не называли, но цена на оригинальную модель составит около 500 евро, что значит для рынка России - 600 баксов. Это вполне адекватная стоимость, если учитывать, что флагман компании стоит больше тысячи долларов. Так что, если у вас давно было желание купить неплохой смартфон от надежного производителя и вы не жалеете 600 баксов на гаджет с одной тыльной камерой, то этот вариант вам должен понравиться - у него достаточно преимуществ, дабы вы выбрали именно его, а не одного из китайских конкурентов.