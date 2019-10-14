Предварительный обзор Samsung Galaxy A91. Смартфон будущего

Дизайн корпуса

Давайте поговорим о старшей модели в линейке Samsung Galaxy A, которая выглядит очень круто, оборудована производительным железом и может похвастаться довольно неплохим набором дополнительных бонусов. Этот смартфон точно заслуживает внимания.

Характеристики

Внешне смартфон очень слабо отличается от устройств, которые уже выпущены в данной линейке. И это вполне понятно — производитель придумал неплохой внешний вид устройства, который сразу дает понять, что это смартфон корейского производителя, плюс он удобен и практичен в использовании. Просто нет смысла что-то кардинально менять, так как и так все отлично. На тыльной стороне у нас расположена система из камер, которая немного выступает за пределы корпуса, плюс есть логотип компании и необычное разделение панели на две части — одна полностью белая или черная, а вторая половина окрашена градиентом поверх основной краски.Выглядит очень необычно и интересно, плюс можно спокойно использовать чехлы — ничего невероятного на тыльной панели нет, а значит прячем под чехол и не переживаем о царапинах. На фронтальной панели тоже все стандартно — большой экран с вырезом в верхней части корпуса в экране, минимальные рамки со всех сторон и небольшой подбородок в нижней части экрана.

Особенности

За основу производительности смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 855, который работает на восьми вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой вплоть до 2,84 гигагерца. Этого предостаточно, чтобы вы спокойно могли играть в игры, запускать разного рода приложения, получать удовольствие от плавной работы системы и все в таком духе. То есть, в плане процессора вопросов вообще нет — это пусть и не флагманская модель, ведь есть Qualcomm Snapdragon 855+, но мощности предостаточно. За графику смартфона отвечает ускоритель Adreno 640, который отлично зарекомендовал себя как в бенчмарках, так и в реальных сценариях использования. Поддерживать производительность устройства будет оперативная память на 8 гигабайт, а встроенная память представлен накопителем на 128 гигабайт. Очень мощное железо, особенно если учитывать, что это не флагманское устройство.

Итог

Главной фишкой смартфона Samsung Galaxy A91 можно назвать его систему основных камер — там сразу три датчика изображения, один из которых на 48 мегапикселей. Вы можете снимать просто шикарного качества снимки, плюс делать широкоугольные фотографии и все это в довольно высоком качестве. Это на самом деле громадное преимущество, так как качество фотографий у представителей среднего класса уже почти не уступает флагманам. Также порадовал экран с диагональю 6,7 дюйма и разрешением FullHD+ — это большой яркий экран, который позволяет с большим наслаждением смотреть фильмы, сериалы, запускать игры, читать книги или просто общаться в социальных сетях и мессенджерах. Думаю, это один из лучших дисплеев в классе, особенно если посмотреть на ближайших конкурентов. Все же корейцы знают, как правильно привлекать потенциального покупателя.На текущий момент информации о том, когда смартфон Samsung Galaxy A91 поступит в продажу и сколько он будет стоит нет, так как производитель еще только готовит официальный анонс. Стоимости, естественно, тоже никто не знает. Но, стоит понимать, что это самая продвинутая в линейке смартфонов модель и она просто не может быть доступной. Конечно, она будет дешевле, чем флагманы, но это будет самая дорогая модель в среднем классе. С другой стороны, это и логично при таком наборе характеристик.