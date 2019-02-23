Предварительный обзор Samsung Galaxy Fold. Настоящий гибкий смартфон

Длительное время мы рассуждали о том, возможно ли выпустить в продажу полноценный смартфон с гибким дисплеем. Кто-то говорил, что это невозможно, кто-то вообще смеялся над данной темой. Ведь технологий для такого дисплея нет, есть только концепты и патенты. Или же нет? Компания Samsung давно уже говорила о выпуске сгибаемого смартфона, но тогда мало кто верил в реализацию идеи. Теперь нам официально представили Samsung Galaxy Fold — полноценный гибкий смартфон, который действительно получит все те передовые технологии, о которых недавно все говорили. Стоит, естественно, такая красота довольно дорого, но нужно понимать, что Fold — совсем другое измерение смартфонов. Это уже не просто рядовой флагман с более мощным процессором, а действительно революция на рынке. Давайте же посмотрим на главные особенности этого продукта, чтобы понять, в чем его магия.

Два дисплея

На внешней стороне смартфона, в сложенном состоянии, находится дисплей с диагональю 4,6 дюйма. Он имеет вытянутую форму и в таком состоянии пользоваться смартфоном довольно удобно — можно принимать звонки, писать сообщения или смотреть уведомления, например. Если же вам нужно получить большую диагональ, то вы просто раскрываете смартфон и внутри находится дисплей с диагональю 7,3 дюйма. На нем уже можно с комфортом и фильмы смотреть, и сериалы, и играть в игры, и использовать разного рода контент вроде карт или навигатора. Такая концепция кажется довольно удобной и универсальной — вам не нужно таскать с собой планшет со смартфоном, ведь это все уже есть в Samsung Galaxy Fold. Нужно лишь привыкнуть к использованию подобного продукта и можно будет спокойно и с радостью использовать его каждый день, наслаждаясь высокими технологиями. Ничего подобного на рынке просто нет.

Характеристики

Удивительно, но в плане начинки смартфон тоже способен вас удивить. Внутри установлен процессор на восемь вычислительных ядер с высокой тактовой частотой, который построен на 7-нанометровой технологии. Точную модель процессора никто не называет, но можно с уверенностью сказать, что это топовое решение. Далее, у смартфона целых 12 гигабайт оперативной памяти для поддержки процессора в тяжелых задачах. Это самый большой объем ОЗУ на мобильном устройстве на текущий момент. Встроенная же память представлена накопителем на 512 гигабайт, чтобы вам точно хватило места под личный контент. В плане характеристик новинка очень даже классная, особенно ОЗУ порадовала.

Дизайн корпуса

Внешность у смартфона тоже довольно интересная. На фронтальной панели смартфона в сложенном состоянии расположен только дисплей, фронтальная камера и динамик. Выглядит достаточно необычно из-за широких рамок сверху и снизу. Набоковой грани расположен хитрый механизм, который позволяет сгибать и разгибать смартфон бесконечное количество раз. На тыльной стороне устройства расположена система из трех камер и вспышки, больше там ничего нет. Внутри смартфона, в открытом состоянии, расположен только дисплей и фронтальная камера на отдельной плашке. Смотрится очень круто.

Итог

Нужно понимать, что у Samsung Galaxy Fold нет аналогов — это полноценный коммерческий сгибаемый смартфон. Не концепт или красивая картинка, а устройство, которое вы можете купить уже 26 апреля и пользоваться каждый день. Уверен, что фанаты не будут выпускать его из рук, наслаждаясь высоким уровнем исполнения. Да, стоимость у новинки довольно высокая — 1980 долларов. С другой стороны, этот продукт является уникальным и открывает дверь в новые технологии. Он стоит своих денег.