Предварительный обзор Samsung Galaxy M30s. Шикарный средний класс

Дизайн корпуса

Когда-то давно Samsung делала непомерно дорогие смартфоны и называла их доступными, но теперь ситуация изменилась кардинально и устройства компании действительно стали производительными и доступными. Сегодня именно о таком устройстве мы и поговорим, ведь Samsung Galaxy M30s официально представили и готовят к продаже. Давайте его изучим.

Характеристики

На фронтальной стороне смартфона ничего не изменилось по сравнению с предыдущими моделями линейки — у нас имеется большой экран, занимающий почти всю фронтальную панель, есть небольшой вырез в формате капли, который идеально подходит для установки фронтальной камеры, есть небольшой подбородок в нижней части экрана. Это классический внешний вид фронтальной панели буквально любого смартфона на рынке. На тыльной стороне у нас расположен сканер отпечатков пальцев, система из трех камер на отдельном пьедестале и логотип компании. Стоит отметить, что вы можете выбрать один из нескольких цветовых вариантов и обзавестись действительно привлекательным устройством, которое даже в чехле смотрится недурно. Конечно, всегда хочется чего-то уникального и интересного, но продуманный и выверенный дизайн всегда радует глаз. Инженеры корейской компании просто решили не экспериментировать.

Особенности

За основу производительности смартфона Samsung Galaxy M30s взят процессор Exynos 9611, который создан корейской компанией Samsung и обеспечивает пользователя довольно высокой производительностью. Процессор может похвастаться восемью вычислительными ядрами с тактовой частотой до 2,3 гигагерц, а за графику устройства отвечает графический ускоритель Mali-G72MP3. То есть, продукт получается довольно мощным при довольно низкой стоимости, ведь только флагманские процессоры стоят дорого, а средний класс намного доступнее. Также стоит отметить, что устройство поставляют в двух вариантах комплектации — 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти или 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Вы лишь выбираете тот вариант, который вам нравится больше всего. Весьма приятная возможность.

Итог

Серьезным преимуществом смартфона можно смело назвать экран Infinity-U Super AMOLED с разрешением 2340 на 1080 точек и диагональю 6,4 дюйма. Этого хватит, чтобы вы получали от смартфона исключительно наслаждение — картинка яркая и сочная, выглядит очень круто, углы обзора шикарные, при этом диагональ приличная и плотность пикселей тоже на высоте. Это крайне достойный экран, который может конкурировать даже с флагманскими моделями смартфонов в плане качества изображения и если этот параметр для вас важнее всего, то можно даже не сомневаться в приобретении. Также стоит отметить, что на тыльной стороне расположена система из трех камер, которая снимает в весьма высоком качестве и позволяет вам не переживать о том, что во время путешествия кадры получатся недостаточно классными. Картинка и правда получается отличная, тем более для смартфона такого сегмента.На текущий момент у смартфона нет официальной стоимости, так как гаджет только вчера был анонсирован официально. Но, производитель уверяет, что гаджет относится к среднему классу и у него будет достаточно высокая производительность за свои деньги. Мы в этом совершенно не сомневаемся, ведь устройства именно этого класса у корейского производителя получаются лучше всего. Ждем презентацию и стоимость для нашего рынка в рублях, тогда можно будет говорить о конкуренции с другими устройствами.