Предварительный обзор Samsung Galaxy Note 10. Лучший флагман

2019-08-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy Note 10; [26]
Как и ожидалось, компания Samsung официально представила свой новый флагманский смартфон, который оказался весьма крутым гаджетом. Однако, если присмотреться более детально, то можно прийти к выводу, что гаджет очень слабо отличается от потенциальных конкурентов, особенно если посмотреть на характеристики. А вот цена у него очень даже приличная.

Характеристики

В плане производительности у смартфона, естественно, нет никаких проблем — производитель использует самый мощный процессор на мобильном рынке. Точнее, процессоров два — один вариант продают в США, другой предоставлен европейскому рынку. В США вы можете купить смартфон с процессором Qualcomm Snapdragon 855, который работает на довольно высокой тактовой частоте с 8 вычислительными ядрами. Этого достаточно, чтобы вы не переживали о запуске тяжелых игр или чего-то в таком духе. Для жителей Европы доступен исключительно процессор Exynos 9825, который, к сожалению, более слабый. Если у вас есть возможность, то лучше брать американскую версию, так как она намного шустрее работает и выдает больше баллов в синтетических тестах. Хотя, конечно, мощности процессора в обоих случаях хватает на все возможные задачи — шутеры, игры, фильмы, приложения и так далее.

Оперативная память смартфона представлена всего 8 гигабайтами памяти LPDDR4X. Да, вы правильно поняли, других вариантов комплектации с большим объемом оперативной памяти у смартфона нет, это единственный. И можно смело сказать, что для 2019 года, тем более для столь дорогого флагмана, это совсем не крутой показатель — на рынке есть тьма смартфонов с 12 гигабайтами памяти ОЗУ, которую сама же Samsung и производит. Встроенная же память представлена накопителем на 256 гигабайт и ее тоже нельзя выбрать — это единственный вариант комплектации. Учитывая, что на рынке есть смартфоны с терабайтом памяти, такое смешное количество памяти вызывает лишь недоумение. Почему у флагмана за 1300 долларов так мало оперативной и встроенной памяти, если у китайских смартфонов за 500 баксов этого всего больше? Видимо, решили сэкономить на памяти, но пользователям это явно не понравится.

Особенности

Сразу стоит отметить, что от фронтальной камеры в дисплее никто не отказался. Теперь вырез для камеры находится по центру, это круглое отверстие, куда установили фронтальную камеру и она позволила производителю получать удовольствие от компактного корпуса. Правда, как вы относитесь к вырезу внутри дисплея — другой вопрос. На тыльной стороне устройства расположена система из трех камер, они полностью идентичны тем, что установлены в Galaxy S10+, только софт немного улучшили. Также стоит отметить диагональ экрана — 6,3 дюйма при разрешении 2280 на 1080 точек. Как видите, экран здесь тоже далеко не шикарный — такие уже давно ставят даже китайские малоизвестные компании, что уж говорить о флагманах этого года. В целом, ничего такого, чем вас мог бы удивить смартфон, здесь нет, ведь производитель просто взят все то, что уже давно есть на рынке.

Итог

При довольно скромных характеристиках, которые не могут удивить потенциального покупателя, смартфон стоит 76990 рублей. Это довольно дорого, ведь даже iPhone стоит дешевле данного устройства, а ведь в нем совершенно ничего крутого нет. Экран как у всех, процессор как у большинства флагманов, ОЗУ и встроенной памяти достаточно мало, как для столь дорогого устройства. То есть, смартфон вроде как интересный, но его характеристики нельзя назвать выдающимися, плюс он слишком уж дорого стоит. Вероятно, посоветовать его будет тяжело.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note 10
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