Предварительный обзор Samsung Odyssey G9. Самый изогнутый монитор

Дизайн корпуса

Компания Samsung довольно неожиданно удивила всех анонсом нового игрового монитора, который при наличии довольно неплохого дизайна может похвастаться привлекательными характеристиками и невероятной кривизной изгиба матрицы. Это важный параметр, который для многих пользователей станет ключевым при выборе нового монитора на покупку.

Характеристики

Довольно важной фишкой данного монитора можно назвать именно его дизайн, так как производитель решил себя ни в чем не ограничивать, показав действительно крутой продукт. На тыльной стороне монитора в месте подключения ножки к монитору можно заметить достаточно большую синюю панель, которая подсвечивается светодиодами и выглядит очень эффектно. Также стоит отметить, что монитор поставляется в двух цветовых вариантах, так что пользователь может купить либо белый, либо черный монитор, что довольно приятно. Также на тыльной стороне можно заметить довольно большое количество различных декоративных элементов в стиле космолетов будущего. Смотрится весьма интересно и привлекательно, хотя, конечно, тыльную сторону своего монитора вы видите не так уж часто, чтобы заострять на этом свое внимание. Давайте посмотрим на характеристики этого игрового монстра.

Особенности

В плане характеристик, естественно, у монитора Samsung Odyssey G9 тоже все достаточно хорошо, ведь производитель понимает, что за один дизайн пользователи не побегут в магазин. Диагональ дисплея монитора составляет 49 дюймов, что достаточно много «на бумаге», но на деле соотношение сторон достигает 32:9, так что это, фактически, два монитора диагональю 27 дюймов, которые просто поставили рядом друг с другом. Разрешение при этом достигает 5120 на 1440 точек, так что это растянутое по-горизонтали 2К-разрешение. Картинка довольно плотная и качественная, но до уровня 4К, конечно, ей далеко. Также производитель делает упор на том, что у этой матрицы отличная цветопередача, высокая контрастность и так далее, но на самом деле ничего удивительного в ней нет — такого рода матрицы стоят буквально на каждом втором игровом мониторе высокого класса.

Итог

Главным преимуществом по сравнению с другими мониторами производитель называет изогнутую матрицу, которая имеет кривизну изгиба 1000R. Это значит, что производитель выгнул матрицу намного больше, чем потенциальные конкуренты, и это существенно повлияло на погружение в игровой мир — картинка на краю дисплея находится буквально на уровне периферийного зрения пользователя, так что ощущения действительно иные. Более того, у монитора частота обновления матрицы целых 240 Гц, что для игрового решения просто отлично, а время отклика всего 1 мс. То есть, если вы захотите пойти в соревновательные игры, где частота кадров позволяет получить преимущество над врагом, то этот монитор подойдет почти идеально. Проблема лишь в том, что львиная часть современных игр не поддерживают такое разрешение дисплея, не говоря уже о соревновательных проектах.

Естественно, монитор пока что не отправился в продажу и даже его официальная цена никому неизвестна, ведь производитель пока что лишь планирует продемонстрировать новинку на выставке CES 2020, после чего уже монитор отправят в продажу. Если вы хотите стильное решение с отличными характеристиками и прочими бонусами, то обязательно стоит обратить своё внимание на данный продукт, но на рынке и без того тьма классных игровых мониторов, пусть они и выгнуты немного меньше. Зато на них можно хотя бы фильмы смотреть в большой компании.