Предварительный обзор Samsung Odyssey G9. Самый изогнутый монитор

2020-01-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Odyssey G9; [16]
Компания Samsung довольно неожиданно удивила всех анонсом нового игрового монитора, который при наличии довольно неплохого дизайна может похвастаться привлекательными характеристиками и невероятной кривизной изгиба матрицы. Это важный параметр, который для многих пользователей станет ключевым при выборе нового монитора на покупку.

Дизайн корпуса

Довольно важной фишкой данного монитора можно назвать именно его дизайн, так как производитель решил себя ни в чем не ограничивать, показав действительно крутой продукт. На тыльной стороне монитора в месте подключения ножки к монитору можно заметить достаточно большую синюю панель, которая подсвечивается светодиодами и выглядит очень эффектно. Также стоит отметить, что монитор поставляется в двух цветовых вариантах, так что пользователь может купить либо белый, либо черный монитор, что довольно приятно. Также на тыльной стороне можно заметить довольно большое количество различных декоративных элементов в стиле космолетов будущего. Смотрится весьма интересно и привлекательно, хотя, конечно, тыльную сторону своего монитора вы видите не так уж часто, чтобы заострять на этом свое внимание. Давайте посмотрим на характеристики этого игрового монстра.

Характеристики

В плане характеристик, естественно, у монитора Samsung Odyssey G9 тоже все достаточно хорошо, ведь производитель понимает, что за один дизайн пользователи не побегут в магазин. Диагональ дисплея монитора составляет 49 дюймов, что достаточно много «на бумаге», но на деле соотношение сторон достигает 32:9, так что это, фактически, два монитора диагональю 27 дюймов, которые просто поставили рядом друг с другом. Разрешение при этом достигает 5120 на 1440 точек, так что это растянутое по-горизонтали 2К-разрешение. Картинка довольно плотная и качественная, но до уровня 4К, конечно, ей далеко. Также производитель делает упор на том, что у этой матрицы отличная цветопередача, высокая контрастность и так далее, но на самом деле ничего удивительного в ней нет — такого рода матрицы стоят буквально на каждом втором игровом мониторе высокого класса.

Особенности

Главным преимуществом по сравнению с другими мониторами производитель называет изогнутую матрицу, которая имеет кривизну изгиба 1000R. Это значит, что производитель выгнул матрицу намного больше, чем потенциальные конкуренты, и это существенно повлияло на погружение в игровой мир — картинка на краю дисплея находится буквально на уровне периферийного зрения пользователя, так что ощущения действительно иные. Более того, у монитора частота обновления матрицы целых 240 Гц, что для игрового решения просто отлично, а время отклика всего 1 мс. То есть, если вы захотите пойти в соревновательные игры, где частота кадров позволяет получить преимущество над врагом, то этот монитор подойдет почти идеально. Проблема лишь в том, что львиная часть современных игр не поддерживают такое разрешение дисплея, не говоря уже о соревновательных проектах.

Итог

Естественно, монитор пока что не отправился в продажу и даже его официальная цена никому неизвестна, ведь производитель пока что лишь планирует продемонстрировать новинку на выставке CES 2020, после чего уже монитор отправят в продажу. Если вы хотите стильное решение с отличными характеристиками и прочими бонусами, то обязательно стоит обратить своё внимание на данный продукт, но на рынке и без того тьма классных игровых мониторов, пусть они и выгнуты немного меньше. Зато на них можно хотя бы фильмы смотреть в большой компании.

Комментарии и отзывы Samsung Odyssey G9
Segway представила двухколесное кресло...
Segway представила двухколесное креслоSegway S-Pod - это электромобиль, предназначенный для поездок на короткие расстояния. S-Pod работает так ...
Thermaltake анонсировала корпус с закале...
Thermaltake анонсировала корпус с закалеНовый корпус Thermaltake S300 доступен в черном и белом исполнении, выполнен в стиле минимализм. Стальная...
Гибридные смарт-часы с ЭКГ за 249 доллар...
Гибридные смарт-часы с ЭКГ за 249 долларКомпания Withings на выставке CES 2020 представила умные часы ScanWatch. ...
Sony обновила сразу четыре смартфона до ...
Sony обновила сразу четыре смартфона до Компания Sony, как и обещала, выпустила обновление до Android 10 сразу для четырех своих устройств. ...
HP Elite Dragonfly ноутбук-трансформер с...
HP Elite Dragonfly ноутбук-трансформер сКомпания HP представила обновленный Elite Dragonfly. ...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шу...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шуМы привыкли к тому, что современные мобильные проекты заточены под казуальных геймеров, которые хотят дав...
Топовая модель от ZTE Blade A7s ...
Топовая модель от ZTE Blade A7s Компания ZTE выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием ZTE Blade A7s. Апп...
Представлены умные часы Xiaomi Mi Watch ...
Представлены умные часы Xiaomi Mi Watch Сегодня были анонсированы горячо ожидаемые умные часы Xiaomi Mi Watch Color, который оценили в 799 юаней....


Обзор Ticwatch Pro. Умные часы Wear OS с двумя дисплеямиОбзор Ticwatch Pro. Умные часы Wear OS с двумя дисплеями
Обзор DJI Osmo Pocket. Экшен-камера с Gimbal для путешествий и влоговОбзор DJI Osmo Pocket. Экшен-камера с Gimbal для путешествий и влогов
Обзор VICTORINOX Hunter Pro 0.9411.M63. Нож для настоящих охотников Обзор VICTORINOX Hunter Pro 0.9411.M63. Нож для настоящих охотников
Обзор HARPER Gaming GKB-P100. Игровая механическая клавиатура с RGB-подсветкойОбзор HARPER Gaming GKB-P100. Игровая механическая клавиатура с RGB-подсветкой
Обзор SVEN RX-G955. Недорогая игровая мышь с RGB-подсветкойОбзор SVEN RX-G955. Недорогая игровая мышь с RGB-подсветкой
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шу...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шуМы привыкли к тому, что современные мобильные проекты заточены под казуальных геймеров, которые хотят дав...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVision...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVisionВ последнее время производители мониторов стали все чаще выпускать устройства для дизайнеров или фотограф...
Предварительный обзор Klipsch T10 True W...
Предварительный обзор Klipsch T10 True WБеспроводные наушники стали пользоваться какой-то небывалой популярностью на рынке, ведь пользователи уже...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooМы привыкли к тому, что на рынке есть ноутбуки компании Apple и целый ряд других компаний, которые просто...
Предварительный обзор Klipsch. Наушники ...
Предварительный обзор Klipsch. Наушники Самое время поговорить о современных технологиях, которые окружают нас повсюду. Многие производители дела...
Обзор EA Sports UFC. Немного не то...
Обзор EA Sports UFC. Немного не тоКомпания EA умеет делать спортивные симуляторы — они приносят львиную долю прибыли, которая необходима лю...
Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный но...
Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный ноСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличный нож для выживания, который получил под свое упр...
Обзор Shelter War. Весьма неплохая страт...
Обзор Shelter War. Весьма неплохая стратИгры с прогрессом, которые созданы для довольно длительного прохождения, требуют от игрока постоянного вн...
Обзор DevTycoon 2. Отличная мобильная иг...
Обзор DevTycoon 2. Отличная мобильная игМы очень любим простенькие мобильные игры за то, что они не требуют от нас больших познаний, хорошей реак...
Предварительный обзор Acer Predator CG7....
Предварительный обзор Acer Predator CG7.Начало года ознаменовано новым монитором компании Acer, который не только выглядит довольно круто и дорог...
Предварительный обзор Google Pixel 4a. К...
Предварительный обзор Google Pixel 4a. ККомпания Google довольно часто радует нас интересными устройствами, которые при довольно низкой стоимости...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor