Предварительный обзор Samsung Q900R QLED 8K. Добрались до 8К

2018-09-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Q900R QLED 8K; [149]
В последнее время активно обсуждается доступность телевизоров и мониторов с разрешением 4К. Это довольно странная тема, ведь стоимость подобной продукции высокого качества остается на весьма высоком уровне, какая же может быть доступность. Однако, постепенно рынок действительно двигается в сторону этого разрешения — фильмы выходят в 4К, игры стали поддерживать подобное разрешение, трансляции проводят уже не только в 1080р. Для оккупации рынка таким матрицам нужно еще года четыре, а пока что корейский производитель показал Samsung Q900R QLED 8K. Из названия уже понятно, что это телевизор с 8К разрешением, который поступит в продажу уже в сентябре этого года. То есть, если вы хотели нереальное изображение, то стоит подождать и посмотреть на данную новинку. Есть мнение, что это действительно прорыв в индустрии, хотя не каждому такой телевизор и нужен. Давайте же познакомимся с ним поближе.

Характеристики

Продается телевизор сразу в четырех вариантах диагонали — 65, 75, 82 и 85 дюймов. Здесь стоит отметить, что если вы хотите получить прямо неповторимую картинку, то лучше обратить внимание на 82 и 85 дюйма, ведь на тех же 65 дюймах можно и 4К брать, вы точек не заметите. Правда, для 85-дюймов нужна громадная комната, ведь смотреть такой телевизор с пары метров будет больно для глаз. Разрешение экрана составляет 7680 на 4320 точек, это в четыре раз больше 4К и в шестнадцать раз больше FullHD. Картинка и правда шикарная — детализация отменная, можно заметить даже самые мелкие детали. Проблема лишь в том, что для полноценного наслаждения всеми красотами этого телевизора вам нужен и контент в 8К разрешении, ведь если смотреть 4К или 1080р, то никаких деталей вы не заметите. Это главная проблема данного продукта, ведь даже в 4К сейчас не все фильмы выходят.

Создатели этого телевизора сообщили о наличии технологии HDR10+. Это программный метод, который позволяет осветлить темные участки и сделать их более яркими. Отлично работает в фильмах с темным антуражем. Яркость при этом составляет 4000 кд/м2, что невероятно много даже для современных телевизоров. Включать такую модель на полную яркость вы точно не будете. Производитель также отметил, что здесь используются самые передовые технологии и самые классные матрицы из всех, что есть в наличии у Samsung. Про тип матрицы не сообщается, но мы верим, что корейцы умеют делать телевизоры.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида и сказать нечего. На фронтальной панели у нас находится сама матрица и тонкая рамка по всему периметру. Она черного цвета, ее практически не видно и больше ничего интересного спереди нет. Да и сзади тоже — набор портов, логотип компании и на этом все. Подставка реализована двумя ножками, которые расположены слева и справа, они не регулируются и не позволяют вам наклонять телевизор или что-то еще такое делать. Нужно будет покупать настенное крепление и там уже настраивать наклон экрана под нужным углом. Дизайн решили делать по минимуму, чтобы не отвлекать от картинки.

Итог

Пока что о стоимости никто не говорит, но нужно понимать, что это первая партия телевизоров с 8К для массового рынка. Стоит такой телевизор громадных денег, особенно если говорить о 85 дюймах. С другой стороны, через пару-тройку лет такой телевизор будет стоить столько же, сколько сейчас 4К вариант. За это корейскую компанию и стоит благодарить — она выпускает просто шикарную модель продукта, которая в будущем изменит рынок. Проблема лишь в том, что пока эта модель будет интересна лишь очень ярым энтузиастам, ведь контента попросту нет.

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