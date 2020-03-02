Предварительный обзор Samsung T55. Новый изогнутый монитор

Давненько у нас не было интересной информации про мониторы. Конечно, сегодня речь пойдет не исключительно про геймерский гаджет, к которым все привыкли, а про более универсальный продукт, который справляется с поставленными задачами и предоставляет некоторые преимущества. Хотя, конечно, недостатков у новинки тоже предостаточно. Итак, давайте смотреть.
Дизайн корпуса
Стоит сказать, что в плане дизайна все современные мониторы очень слабы и порадовать потенциального покупателя чем-то действительно удивительным не могут. Просто для уникальных компонентов не осталось места — рамки справа, слева и сверху сводят к минимуму, чтобы экран казался больше и общее визуальное ощущение было более приятное. Рамка у новых монитором снизу имеется, она никуда не делась, там расположен логотип, шлейф подключения дисплея и достаточно важный элемент монитора — клавиши настройки. Ножка у новых мониторов от корейского производителя достаточно тонкая, закреплена сзади и не позволяет вам поднимать или опускать монитор, можно только его наклонить немного. Подставка имеет овальную форму и отлично справляется со своей основной задачей — удерживает монитор в стоячем состоянии на столе. Вот, собственно, и весь дизайн новинки от Samsung — ничего примечательного.
Характеристики
Новые мониторы линейки Samsung T55 представлены в трех вариантах — с диагональю 24 дюйма, это самая младшая модель, 27 дюймов и 32. Для игр мы все же посоветуем брать не самую старшую модель, а среднюю — двадцать семь дюймов диагонали всегда считались самым оптимальным вариантом для игры на одном мониторе, особенно если вы играете в шутеры. Младшая модель, как по мне, слишком мелкая, а 32 дюйма удобны далеко не всегда, особенно если вы играете не за очень большим столом. Да и нужно понимать, что у всех моделей разрешение составляет 1920 на 1080 точек, так что плотность пикселей на самой старшей модели будет действительно низкая. Намного эффективнее брать среднюю модель и она точно выдаст максимальное качество картинки за свои деньги. Больше про основные параметры монитора и рассказать нечего — матрица неплохая, но, естественно, далека от идеала.
Особенности
Главной особенностью мониторов линейки Samsung T55 является изогнутый дисплей — производитель почему-то решил, что для монитора с диагональю 24 и 27 дюймов это крайне важно. Однако на самом деле для такой диагонали изогнутая матрица не нужна совершенно, ведь пользователь вполне спокойно может смотреть на обычную матрицу и играть с комфортом. На 32 дюймах это еще можно объяснить, да и то с большой натяжкой. И, собственно, на этом яркие преимущества продукта закончились — есть здесь несколько технологий, которые вроде как улучшают картинку и не портят зрение, но на деле это есть буквально у всех современных мониторов. С другой стороны, яркость всего в 250 кд/м2 не радует вообще — производитель мог бы спокойно поставить более качественную матрицу, чтобы не было необходимости выкручивать днем яркость на сто процентов. Однако он этого не сделал.