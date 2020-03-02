Предварительный обзор Samsung T55. Новый изогнутый монитор

Дизайн корпуса

Давненько у нас не было интересной информации про мониторы. Конечно, сегодня речь пойдет не исключительно про геймерский гаджет, к которым все привыкли, а про более универсальный продукт, который справляется с поставленными задачами и предоставляет некоторые преимущества. Хотя, конечно, недостатков у новинки тоже предостаточно. Итак, давайте смотреть.

Характеристики

Стоит сказать, что в плане дизайна все современные мониторы очень слабы и порадовать потенциального покупателя чем-то действительно удивительным не могут. Просто для уникальных компонентов не осталось места — рамки справа, слева и сверху сводят к минимуму, чтобы экран казался больше и общее визуальное ощущение было более приятное. Рамка у новых монитором снизу имеется, она никуда не делась, там расположен логотип, шлейф подключения дисплея и достаточно важный элемент монитора — клавиши настройки. Ножка у новых мониторов от корейского производителя достаточно тонкая, закреплена сзади и не позволяет вам поднимать или опускать монитор, можно только его наклонить немного. Подставка имеет овальную форму и отлично справляется со своей основной задачей — удерживает монитор в стоячем состоянии на столе. Вот, собственно, и весь дизайн новинки от Samsung — ничего примечательного.

Особенности

Новые мониторы линейки Samsung T55 представлены в трех вариантах — с диагональю 24 дюйма, это самая младшая модель, 27 дюймов и 32. Для игр мы все же посоветуем брать не самую старшую модель, а среднюю — двадцать семь дюймов диагонали всегда считались самым оптимальным вариантом для игры на одном мониторе, особенно если вы играете в шутеры. Младшая модель, как по мне, слишком мелкая, а 32 дюйма удобны далеко не всегда, особенно если вы играете не за очень большим столом. Да и нужно понимать, что у всех моделей разрешение составляет 1920 на 1080 точек, так что плотность пикселей на самой старшей модели будет действительно низкая. Намного эффективнее брать среднюю модель и она точно выдаст максимальное качество картинки за свои деньги. Больше про основные параметры монитора и рассказать нечего — матрица неплохая, но, естественно, далека от идеала.

Итог

Главной особенностью мониторов линейки Samsung T55 является изогнутый дисплей — производитель почему-то решил, что для монитора с диагональю 24 и 27 дюймов это крайне важно. Однако на самом деле для такой диагонали изогнутая матрица не нужна совершенно, ведь пользователь вполне спокойно может смотреть на обычную матрицу и играть с комфортом. На 32 дюймах это еще можно объяснить, да и то с большой натяжкой. И, собственно, на этом яркие преимущества продукта закончились — есть здесь несколько технологий, которые вроде как улучшают картинку и не портят зрение, но на деле это есть буквально у всех современных мониторов. С другой стороны, яркость всего в 250 кд/м2 не радует вообще — производитель мог бы спокойно поставить более качественную матрицу, чтобы не было необходимости выкручивать днем яркость на сто процентов. Однако он этого не сделал.К сожалению, производитель решил не называть точную стоимость новых мониторов, так что оценить их в сравнении с конкурентами у нас не выйдет. Конечно, если это будут максимально доступные устройства, то можно будет их предложить тем, кто хочет играть в игры и получать удовольствие от изогнутого дисплея, если вам этого очень хочется. Однако если именно изогнутая матрица вам не нужна, то с такими же характеристиками можно взять монитор этой же компании, но с плоской матрицей, намного дешевле.