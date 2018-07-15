Предварительный обзор Sharkoon Skiller SGH3. Без подсветки

2018-07-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sharkoon Skiller SGH3; [111]
Современная игровая периферия предоставляет пользователю возможность купить подходящий продукт и получить качество, удобство и необходимые возможности. Правда, для этого нужно вкладывать немалые деньги, так как производители на своей продукции хотят зарабатывать. Новинка под названием Sharkoon Skiller SGH3 ломает все эти стереотипы — вы получаете шикарное качество за невысокую цену. Думаю, что большинству потенциальных покупателей такое решение будет интересно, ведь играть в игры хочет буквально каждый, а вот вкладывать большие деньги в именитые бренды — нет. Сегодня мы расскажем обо всех преимуществах и недостатках данного решения, чтобы вы понимали, стоит ли Sharkoon Skiller SGH3 своих денег. Хотя, учитывая цены на конкурентов, это будет очень выгодная покупка по всем параметрам. Да и сам бренд постепенно становится более узнаваемым.

Дизайн корпуса

Корпус наушников полностью черный, здесь вообще нет других расцветок или вставок. Из-за этого наушники выглядят достаточно привлекательно, хотя изюминки как таковой нет, так что понравится продукт исключительно тем, кто ценит сдержанный стиль. Оголовье выполнено из двух элементов — металлической дуги и мягкой подкладки под голову. В этом плане наушники чем-то напоминают HyperX Cloud II, так как там тоже имеется подобная рамка из металла. Но, думаю, Sharkoon Skiller SGH3 не копирует популярного конкурента, все это было сделано ради прочности конструкции. Оголовье регулируется автоматически, так что вам не нужно ничего подтягивать и вымерять, просто одеваете продукт на голову и все. Чаши здесь большие, на них наклеен глянцевый логотип вроде дракона. Смотрится такой дизайн очень привлекательно, сразу понимаешь, что разработчики постарались сделать хорошо и у них получилось.

Характеристики

Производитель решил удивить всех характеристиками данной новинки. Сюда поставили излучатели диаметром 53 миллиметра. Это больше, чем у всех конкурентов на рынке, так что уровень звучания должен быть выше. Особенно производитель уделил внимание высоким частотам, которые обычно на геймерских гарнитурах этот параметр сильно проигрывает. Средние и высокие частоты тоже неплохо себя показывают, заявленные частоты 20-20000 кГц. Нельзя сказать, что это прямо лучший звук на рынке, но для игровых задач этого будет предостаточно. Да и фильмы с сериалами посмотреть можно.

Бонусы

Производитель сделал упор на микрофон. Он здесь всенаправленный, очень неплохо передает звук вашего голоса. Конечно, это не микрофон для стримов и ваш голос может немного искажаться, но для разговоров между игроками в команде его хватит с головой. Помимо этого, имеется внешняя видеокарта, которая устанавливается на кабель. Она позволяет вам работать со звуком прямо с пульта. Если же снять микрофон и отсоединить звуковую карту, то вы получите идеальный вариант для прослушивания музыки со смартфона или планшета в дороже. Получается универсальный продукт для повседневного использования.

Итог

Пока что производитель ничего не говорит про стоимость новой гарнитуры. Но, нужно понимать, что это довольно бюджетное решение, которое позволяет вам играть в игры, смотреть фильмы и сериалы, наслаждаться любимой музыкой. Для многих пользователей этого хватит с большим запасом, особенно если вы хотите играть с друзьями и общаться. Конечно, здесь нет подсветки, которую многие так любят и почитают. Нет всевозможного софта. С другой стороны — кому оно нужно? Главное, чтобы гарнитура передавала звук и микрофон был хороший.

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