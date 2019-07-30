Предварительный обзор SilverStone PF-ARGB. Стоящая СЖО

Дизайн корпуса

В последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступнее, не требуют особого навыка установки и работают заметно тише, чем основные конкуренты на «воздухе». Сегодня мы посмотрим на интересную новинку под названием SilverStone PF-ARGB, которая выглядит круто и явно стоит потраченного на устройство внимания.

Особенности

Еще год назад, когда системы жидкостного охлаждения только начали появляться в таком громадном ассортименте с подсветкой на помпе, было легко рассказывать об уникальности того или иного решения. Сейчас, когда пользователи уже все видели, а производители успели перепробовать все возможные варианты дизайна, это делать заметно сложнее — выделить хотя бы что-то действительно интересное почти нереально. Вот и у модели SilverStone PF-ARGB вроде все хорошо, а зацепиться не за что. Помпа имеет стандартную форму куда, верхняя часть немного скошена в форме шестиугольника, на верхней части нарисована «снежинка» — это тонкий намек на то, что ваш процессор будут активно охлаждать. Вот, собственно, и весь дизайн — остальные моменты вы уже явно видели. Здесь и трубки черного цвета, и радиатор с вентиляторами, и все прочие мелочи. Не могу сказать, что на них стоит обращать свое внимание — аналогично выглядят и продукты других компаний.

Характеристики

Стоит отметить, что производитель поступил весьма интересно и выпустил сразу три модели данной системы охлаждения. Есть вариант на три секции радиатора, на две и на одну. Допустим, у вас не очень горячий процессор и нет смысла его слишком уж сильно охлаждать — вы берете вариант на одну секцию, ставите ее на тыльную сторону корпуса и получаете достаточный уровень охлаждения. Нужно больше мощности? Ставите вариант на две секции и устанавливаете его на фронтальную панель или верхнюю грань. Вариант на три секции стоит дороже всего и подойдет только в том случае, если у вашего корпуса есть специальное посадочное место. Такая вариативность мне лично очень нравится — каждый берет только то, что ему действительно нужно, не переплачивая за лишние секции радиатора. Вот бы все производители начали делать так же.

Итог

Начнем с того, что модель рассчитана на все современные модели процессоров AMD и Intel: Intel с сокетами Socket LGA775/115X/1366/2011/2066 и AMD с сокетами Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2. Фактически, вы можете взять процессор, которому лет десять, и он отлично подойдет к данной системе охлаждения. В теории, можно поставить и на другие сокеты, но это уже будет «колхоз». Длина патрубков составляет 400 мм, это стандартный параметр для современных систем жидкостного охлаждения, а вентиляторы на радиаторах вращаются со скоростью от 600 до 2000 оборотов в минуту. Если вам нужно охладить процессор в игре или программе, то система выставляет самые высокие обороты и шумит больше. Если вы просто сидите в браузере и вам не нужна большая мощность, то вентиляторы будут еле крутиться и не вызовут много шума. Это тоже большое преимущество, на самом деле.

На текущий момент стоимости или точной даты релиза продукта нет — производитель еще не готов предоставлять данную информацию. Но, вероятно, релиз состоится достаточно скоро, так как производитель уже показал все фото, назвал характеристики и даже рассказал про три варианта с разным набором секций. Будем надеяться на низкую стоимость, которая позволит вам сделать свой компьютер более производительным за вполне разумные деньги — для многих пользователей это настоящая мечта с красивой яркой подсветкой.