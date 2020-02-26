Предварительный обзор Sony Xperia 1 II. Новый флагман

Дизайн корпуса

Когда-то давно компания Sony отлично себя чувствовала на рынке смартфонов и очень хорошо продавала свои устройства. Однако достаточно быстро эта пора прошла — китайские компании быстро поняли, как вытеснить конкурента, и начали продавать классные устройства с орошени характеристиками за небольшую сумму денег. И на фоне этого Sony сильно начала сдавать позиции, постепенно уходя на задний план. На текущий момент производитель не входит даже в первую десятку по объемам продаж, но все же планирует туда вернуться. Для этого был представлен смартфон Sony Xperia 1 II, который выделяется на фоне потенциальных конкурентов достаточно привлекательным дизайном и хорошей системой камер. Большего пользователям и не нужно — флагман вполне имеет шансы на популярность. Однако есть некоторые недостатки, которые могут этому помешать. Итак, давайте посмотрим на то, что этот смартфон умеет и почему он своих денег стоит.

Характеристики

Можно смело сказать, что Sony Xperia 1 II выделяется на фоне конкурентов, которые очень хотят уменьшить рамки, даже если это идет у ущерб комфорту. Конечно, у Sony Xperia 1 II тоже довольно тонкие рамки справа и слева, но они есть и они не мешают пользователю в повседневном использовании. Это круто, так как у некоторых современных флагманов закруглены края дисплея и если гаджет просто держать в руке, то могут случаться случайные нажатия. Также стоит сказать, что производитель решил рамку сверху и снизу сделать симметричной, благодаря чему не пришлось делать вырезы в дисплее. Выглядит достаточно привлекательно, плюс нет ничего лишнего и дисплей получается максимально полноценным. Для пользователей, которых раздражают вырезы и отверстия в дисплеях, такое вот решение будет просто идеальным. Странно, что другие компании так не делают.

Особенности

Собственно, ничего удивительного в производительности смартфона Sony Xperia 1 II нет — производитель установил сюда процессор Snapdragon 865, который является лучшим решением от компании Qualcomm, но этим никого не удивить. Ведь сейчас буквально каждый флагман получил именно этот процессор, а значит, производительность у всех будет примерно одинаковая. Также стоит сказать, что оперативной памяти у смартфона всего 8 гигабайт, а встроенной — 256 гигабайт. С одной стороны, вроде как смартфону больше и не нужно, так как любая самая тяжелая игра требует от игрока не более 2 гигабайт оперативной памяти. С другой стороны, производителю нужно было как-то удивлять потенциальных покупателей, а получилось, что у флагмана Sony оперативной памяти меньше, чем у некоторых флагманских устройств. В этом плане гаджет немного разочаровал, хотелось получить больше крутых параметров.

Производитель делает большой упор на качественные камеры, которые здесь действительно неплохо проработаны и выглядят неплохо. Смартфон снимает в высоком качестве, при дневном освещении получаются просто шикарные снимки, которые потом можно еще и обработать. Также смартфон снимает качественные видеоролики, которые тоже можно потом обработать и получить контент примерно на уровне зеркального фотоаппарата среднего класса. Это действительно серьезное преимущество, так как многие пользователи любят снимать фото и хотят получить на смартфоне максимальное качество картинки. С другой стороны, нужно понимать, что львиную долю стоимости этого гаджета вы отдаете именно за камеру. Если у вас нет желания снимать на профессиональном уровне, то данный флагман просто вам не нужен априори. Но новинка интересная.