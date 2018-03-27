Предварительный обзор Сorsair Hydro Series H60. Слегка обновили

2018-03-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Сorsair Hydro Series H60; [140]
В последнее время системы водяного охлаждения стали более доступными и пользователи уже выбирают не между доступной башней и СВО, а между одной и двумя секциями последней. Все дело в удобстве и тишине — СВО тише башни, занимает в корпусе меньше места и выглядит более привлекательно. Да, это не всем интересно, ведь не каждый покупает себе корпус со стеклянной крышкой на всю сторону, но если вы уж решили собрать красивый компьютер, то обязательно присмотритесь к новинке Сorsair Hydro Series H60. Это более-менее доступная система, которая позволит вам достойно охлаждать компьютер. Для процессоров Intel последних трех поколений этого будет с большим запасом, даже если вы будете немного разгонять процессор. Сегодня мы поговорим о том, почему модель такая интересная и почему пользователи так активно о ней говорят. Все же, ранее Сorsair ничего особо доступного не производила.

Дизайн

Стоит сразу отметить, что никаких кардинальных изменений в дизайне СВО нет, просто производитель немного улучшил свой продукт, дабы тот отвечал всем требованиям современного рынка. Так, водоблок получил светодиодную подсветку белого цвета — выглядит довольно привлекательно и в корпусе смотрится органично, даже если у вас присутствуют другие цвета корпуса. Все же белый ко всему подходит. Сама помпа серебристого цвета, выглядит вполне стильно, при том это классический стиль компании и от предыдущей модели отличается только цвет помпы и немного форма. Если сравнивать предыдущую модель и нынешнюю, то новинка выглядит намного привлекательней — серебристый корпус блока с подсветкой белого цвета освежают корпус, выглядят уместно и достойно. Трубки все в том же черном цвете, в этом плане решили ничего не менять. Дизайнерские решения на этом закончились.

Характеристики

Кардинальных изменений в характеристиках продукта тоже обнаружено не было — это все та же система, просто помпа стала красивее. У системы одна секция радиатора, так что в компактный корпус можно легко поставить данное решение. Охлаждает радиатор вентилятор серии Corsair SP Series на 120-мм, без подсветки. Вполне приличное решение, работает скорости от 600 до 1700 оборотов в минуту, тихий и воздух гоняет отлично. Все остальные характеристики остались на прежних позициях, ничего нового или удивительного, производитель остался на прежнем уровне качества.

Бонусы

Обновленная версия, как и старая, позиционируется как вариант для компактных корпусов, в которых нет места для двух или трех секций радиатора. Стоит отметить, что покупать систему на два или три радиатор более выгодно, та как доплатить за дополнительную секцию нужно не так много денег. Однако, если у вас нет пространства или установить радиатор можно только на тыльную сторону, где одно посадочное место, эта система будет идеальным вариантом. Она относительно недорогая, светится белым цветом, выглядит достаточно круто и охлаждает процессор на приличном уровне.

Итог

Стоимость, по словам сетевых источников, составляет 80 долларов США. Это вполне адекватная стоимость для СВО высокого класса, я бы даже сказал немного продешевили, могли вполне 100 долларов просить. С подсветкой и вполне неплохими оборотами, тихой работой и таким логотипом продукт разлетится по миру со скоростью света, желающих за недорого получить отличное решение для своего компьютера предостаточно. Осталось только подождать, когда устройство привезут в Россию и посмотреть на стоимость в наших магазинах. Если ценник буде адекватный, то надо брать, однозначно.

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