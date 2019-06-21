Предварительный обзор Thermalright Turbo Right. Надежная СЖО

Дизайн корпуса

В последнее время многие пользователи, среди которых больше всего геймеров, стали активно покупать системы жидкостного охлаждения, так как это действительно крутая и очень удобная штука. Вы можете не переживать о высоком уровне шума, можете не думать о прочистке радиатора или каких-то других негативных моментах, ведь СЖО занимает минимум места и тихо охлаждает ваш процессор. Это еще и красиво, если говорить по правде. И теперь на рынок выходит новая модель Thermalright Turbo Right, которая является первой СЖО от данной компании, которое не нуждается в обслуживании. То есть, вы просто ставите данную систему себе на процессор и забываете о ее существовании. Не нужно доливать жидкость или что-то в таком духе, не нужно чистить помпу. Вы просто устанавливаете устройство и занимаетесь своими делами. Сегодня мы поговорим о преимуществах и недостатках данного решения, чтобы вы понимали, почему это настолько крутая штука.

Характеристики

Внешний вид у Thermalright Turbo Right довольно суровый — помпа имеет практически квадратную форму и устанавливается на довольно большую платформу. На верхней части помпы, которая после установки условно считается лицевой, расположена красивая светодиодная подсветка. Она напоминает лучи, сведённые к центру, и расположена немного внутри помпы под стеклом. Выглядит и правда достаточно привлекательно, особенно если вы поставите эту систему в корпус с прозрачной стеклянной панелью. От помпы идут две довольно прочные трубки, которые обработаны поверх тканью черного цвета. Смотрится стильно и дорого, плюс есть в этом определенная доля практичности. Дальше идет радиатор на три секции, к которому подсоединены три вентилятора диаметром 120 миллиметров. Все черное, без каких-либо дополнительных декоративных элементов.

Итог

Производитель сделал упор на прочность конструкции и решил, что нужно делать все на очень качественном уровне. Водоблок данной системы изготовлен из меди и покрыт слоем никеля, чтобы защитить конструкцию от коррозии. Также стоит отметить, что ширина микроканалов водоблока Thermalright Turbo Right составляет всего 0,1 мм, а крышка помпы увенчана крыльчаткой. То есть, инженеры компании взяли все самое лучшее от других конструкций, улучшили каждый элемент и представили свой продукт. Радиатор у старшей модели построен на трех секциях, то есть 360 мм, тогда как младшая модель на 240 мм тоже готовится к релизу и будет более компактным вариантом. Если у вас в корпусе нет места для трех секций, то можно смело брать младшую модель — она лишь немного проигрывает в плане температур. На радиаторе установлены вентиляторы TY-121BP PWM с частотой оборотов от 600 до 1800 в минуту.

На текущий момент производитель не называет стоимость своего продукта и не говорит, когда он поступит в продажу. Хотя, если в сети уже есть фотографии с распаковкой и комплектацией, то, видимо, первые семплы уже отправились на обзоры и вскоре данная система уже будет в продаже. Если производитель выставит более-менее адекватную стоимость и можно будет конкурировать с аналогами от других брендов, то вероятность успеха очень велика. Это проверенная компания, которая многие годы делала хорошо и надежно, плюс конструкция данной модели внушает доверие. А вот если новинка будет дороже конкурентов, которые уже очень долго на рынке, то вопрос спорный. Геймеры скорее отдадут свои деньги за продукт популярной компании, чем за Thermalright Turbo Right, ведь о данном бренде знают только заядлые гики и геймеры, но точно не широкая аудитория.