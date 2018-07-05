Предварительный обзор Vivo NEX. Вот это технологии

2018-07-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo NEX; [82]
Сейчас производители мобильных телефонов постоянно думают о том, как бы привлечь внимание пользователей. Это вполне нормально, ведь покупатель просто так свои деньги за смартфон отдавать не станет, ему нужно что-то интересное, нестандартное, чтобы можно было удивлять и удивляться. У компании Vivo с этим все довольно хорошо — производитель показал отличное решение, которое понравится как фанатам производительных смартфонов, так и тем, кто хочет получить большой экран и современный дизайн. Vivo NEX во многом отличается от потенциальных конкурентов, так как на рынке пока что нет аналогов, а это уже полноценный смартфон и его уже совсем скоро будут продавать в магазинах. Так что мы решили посмотреть на его характеристики и решить, насколько новинка будет интересна в обычной повседневной жизни. Все же, помимо технологий должно быть еще и удобство.

Дизайн корпуса

Обычно мы начинаем свои обзоры с технической части, так как она имеет больше веса при выборе устройства. В этот раз начнем с дизайна, так как он слишком уж уникальный. На фронтальной панели рамки справа, слева и сверху сведены к минимуму, снизу рамка чуть-чуть шире, чтобы вы могли комфортно держать смартфон в руках и не происходило ложных срабатываний. Здесь нет моноброви, нет веб-камеры или динамика, все эти элементы вынесли на другие панели, тогда как фронтальная остается полностью открытой для дисплея. Это очень круто выглядит и позволяет наслаждаться просмотром сериалов или фильмов во всю диагональ дисплея. На тыльной стороне у нас расположена система из двух камер, она вертикальная и немного походит на iPhone X, там же логотип линейки NEX. Смартфон планируют продавать в черном и красном вариантах корпуса, но в красном устройство выглядит намного ярче и интереснее. Хотя, это дело вкуса.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Snapdragon 845 от компании Qualcomm. Это довольно мощный процессор, самый мощный на рынке, так что проблем с производительностью возникать не должно. Помимо этого, поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 8 гигабайт. Этого с запасом хватит на все топовые игры или программы. Встроенная память реализована накопителем на 128 или 256 гигабайт, тут пользователю предоставляют возможность выбора. Мощности, как вы сами понимаете, даже слишком много для нынешнего уровня приложений.

Бонусы

Конечно, главный вопрос — где же фронтальная камера? Производитель решил установить ее в отдельный модуль, который выдвигается с верхнего торца устройства. Это достаточно удобно, ведь мне лично фронтальная камера нужна раз в месяц, а то и реже, а здесь она хотя бы не занимает фронтальную панель. Второй момент — дисплей. У него диагональ составляет 6,59 дюйма при разрешении 2316 на 1080 точек, матрица построена по технологии Super AMOLED. Это один из самых крутых дисплеев на мобильном рынке, если не самый крутой. На таком экране в игры играть одно удовольствие.

Итог

Теперь самое интересное — смартфон в базовой комплектации, то есть с 128 гигабайтами встроенной памяти, стоит 600 долларов. Это вполовину дешевле iPhone X, который по технологиям проигрывает по всем фронтам. Здесь у нас и сканер отпечатков пальцев под дисплеем, и выдвижная камера, и экран на всю панель, и производительная начинка, и камера снимает шикарные снимки. Отличный вариант для тех, кто хочет получать от устройства максимум инноваций. Да и при такой стоимости новинка явно будет более привлекательной, чем все эти флагманы от известных компаний.


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