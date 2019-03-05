Предварительный обзор Vivo V15. Интересная новинка

Мы уже привыкли к тому, что флагманы некоторых компаний продаются по каким-то немыслимым ценникам. Пришло время посмотреть на более доступные устройства, которые не только не проигрывают, но местами и выигрывают у своих потенциальных конкурентов с завышенными ценниками. Речь пойдет о новом смартфоне компании Vivo, который буквально со старта привлек к себе внимание. Новенький Vivo V15 выглядит очень стильно, оборудован хорошим железом и готов прятать свою камеру в корпус. Разве не этого мы ждали?

Дисплей

Важным преимуществом смартфона можно назвать дисплей с диагональю 6,39 дюйма — это довольно большая диагональ, позволяющая с удовольствием смотреть фильмы, сериалы, играть в игры или просто общаться в социальных сетях. Кажется невероятным, но еще два года назад мало кто верил, что смартфон с диагональю хотя бы 6 дюймов станет реальностью, а сейчас мы вполне спокойно смотрим на столь заметные цифры. Разрешение при этом составляет 2340 на 1080 точек, то есть FullHD+. Картинка весьма четкая и яркая, нет никаких проблем с изображением при чтении, глаза не устают. Это важное преимущество, на самом деле, ведь при длительном использовании смартфона с низким разрешением ваши глаза могут уставать. Также порадовал тот факт, что у дисплея нет никаких вырезов или вставок, это полноценный экран без изъянов. Если вас уже давно бесили челки, то новинка точно порадует.

Особенности

Главной фишкой новинки является фронтальная камера, которая выдвигается из корпуса. Она напоминает перископ, прямо как на подводных лодках. То есть, если вам не нужна фронтальная камера, то она просто прячется в корпус и вы получаете полноценный дисплей без вырезов под эту самую фронтальную камеру. Если же камера вам будет нужна, для фото себя или видеозвонка, то вы спокойно открываете ее и камера выезжает из корпуса. Это действительно удобно, ведь есть целая армия пользователей смартфонов, которые фронтальной камерой пользуются крайне редко. Мне, к примеру, она практически не нужна — пользуюсь фронтальной камерой раз в несколько месяцев. В такой ситуации камера в корпусе будет более привлекательным решением, как мне кажется. У нее еще и разрежение 32 мегапикселя, чтобы вы могли снимать очень крутые кадры и получать от них массу удовольствия. Срок службы механизма не раскрывается.

Дизайн корпуса

Поставляется смартфон в двух цветовых вариантах — синем и бордовом. Нужно понимать, что задняя крышка смартфонов отличается — в синем цвете у нас красивая тесситура из белых полос, которые переливаются на свету, а у бордового варианта некий намек на звезды или звездную пыль. Оба варианта смотрятся крайне привлекательно и выглядят гораздо интереснее, чем большинство обычных продуктов в черном или белом исполнении. На тыльной стороне расположена система из трех камер и двойной вспышки, она выполнена в форме вертикальной отдельной панели. На той же стороне установлен и сканер отпечатков пальцев. Выглядит смартфон крайне стильно, да и ничего лишнего в нем нет.

Итог

Продается смартфон в одном варианте комплектации — с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. То есть, других комплектаций просто нет. И за базовую версию устройства просят всего 350 долларов. Это очень низкая стоимость за смартфон с таким дисплеем, такой производительной начинкой и дизайном. Если вам не так уж важно получить смартфон от наиболее известных брендов, то это идеальный вариант, как по мне. За свои деньги он гораздо лучше того, что вы можете получить от более известных брендов и это большое преимущество.