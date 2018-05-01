Предварительный обзор Vivo V9 Youth. Шикарный анонс

2018-05-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo V9 Youth; [59]
Современные мобильные телефоны стали достаточно интересными и пользователи имеют возможность выбирать между моделями от самых разных производителей. Кто-то покупает классическую версию смартфона, кто-то смотрит в сторону Vivo V9 Youth, который при своих особенностях и производительности стоит совершенно смешных денег. Сегодня я расскажу вам о преимуществах данного смартфона и объясню, почему именно эта модель стоит вашего внимания. Кстати, бренд на данный момент продастся на территории России, вы можете получить устройство с гарантией и сервисным обслуживанием, что тоже является большим преимуществом. Не могу точно сказать, попала ли данная модель на прилавки, но в ближайшее время это точно случится. А пока что давайте посмотрим на то, что умеет смартфон и почему его считают лучшим решением в своей категории. Да-да, именно этот девайс покоряет рынок «середнячков».

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Snapdragon 450 от компании Qualcomm. Это неплохая модель начально-среднего класса, которая работает на восьми вычислительных ядрах с приличной тактовой частотой. Да, это не топовое решение, но его предостаточно для того, чтобы играть в игры и получать от этого удовольствие, просматривать браузер и все в таком духе. Поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 4 гигабайта, а встроенной памяти сюда поставили 32 гигабайта. В принципе, ничего удивительного, но для продукта среднего класса это вполне приличные характеристики. Думаю, что большинству пользователей производительности устройства будет за глаза, даже если вы любите играть в крутые игры. Ведь, восемь ядер приличную мощность предоставляют, не говоря уже про ОЗУ.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида устройство тоже получилось достаточно привлекательным. На фронтальной панели у нас имеется дисплей, с вырезом под вставку с камерой и динамиком. Это сейчас тренд и хотя он мне лично не очень нравится, производители решили пойти этим путем. Благо, здесь дизайнеры постарались сделать смартфон более привлекательным с этой челкой, так что смотреть видео будет более-менее удобно. Больше ничего на фронтальной панели нет, это важный момент. На тыльной стороне у нас расположена вертикальная камера, она выпирает за пределы корпуса, но это выглядит вполне уместно. Внешний вид гаджета меня очень порадовал.

Бонусы

Очень понравился дисплей — здесь ничего нового, производитель решил не делать революцию на рынке, но качество картинки очень даже классное. Диагональ дисплея составляет 6,3 дюйма, разрешение достигает 2280 на 1080 точек, соотношение 19:9. Но, стоит понимать, что лишние пиксели уходят на «ушки», основная часть дисплея при просмотре видео или играх имеет соотношение 18:9. Дисплей отлично передает цветовую палитру и выглядит именно так, как должен себя демонстрировать современный экран смартфона.

Итог

Теперь про стоимость — за смартфон просят 300 долларов. Это нормальная цена для данной начинки. Я не могу сказать, что производитель прямо дает вам возможность за копейки купить устройство с высокой мощностью, но найти на рынке столь же крутой продукт за 300 баксов вы не сможете. Плюс, как я уже говорил, вполне возможно, что смартфон можно будет официально купить в России. Это большой плюс, так как возможность спокойно отремонтировать девайс или купить его в магазине, а не из Китая по почте, тоже стоят своих денег. Уверен, что данный продукт будет популярен среди пользователей, особенно с таким дизайном.

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