Предварительный обзор Vivo Y12. Достойный бюджетник

2019-06-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo Y12; [44]
Многие пользователи уверены, что современные смартфоны с более-менее производительной начинкой стоят крайне дорого и получить доступное устройство можно только у китайских компаний, название которых просто не выговорить. Но, у Vivo Y12 есть все шансы разрушить стереотипы и показать, что доступный смартфон от известной компании может быть производительным и вполне привлекательным.

Характеристики

За основу производительности данного смартфона взят процессор Helio P22 от компании MediaTek, который выглядит достаточно неплохо на фоне конкурентов. Главное преимущество данного процессора в его стоимости — за восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 2,0 гигагерца производитель смартфона отдал не так уж много денег. Впоследствии, что весьма логично, смартфон тоже стоит дешевле, чем конкуренты на процессорах Qualcomm. За графику новинки отвечает графический ускоритель IMG PowerVR GE8320, который дает предостаточно мощности, чтобы вы спокойно играли в игры или смотрели видео в высоком разрешении и не наблюдали артефактов или глюков на экране. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 3 или 4 гигабайта, а встроенная память представлена накопителями на 64 или 32 гигабайта. Очень даже неплохая начинка.

Дизайн корпуса

О внешности смартфонов говорить все сложнее и сложнее, так как производители просто не имеют возможности как-то проявить свою фантазию. На фронтальной стороне данного смартфона расположен экран, который занимает практически всю площадь передней панели. Естественно, места для логотипов или чего-то в таком духе не нашлось, даже вырез в экране пришлось делать, чтобы камеру фронтальную туда запихнуть. Больше ничего на лицевой стороне нет — устройство получилось максимально компактным при своей диагонали дисплея именно благодаря отсутствию всевозможных дополнительных элементов декора. На тыльной стороне у нас тоже все довольно стандартно — три камеры установлены на одной панели и позволяют делать вам крутые снимки, чуть ниже есть сканер отпечатков пальцев и логотип компании. Конечно, градиент тоже имеется, но этим уже никого не удивишь.

Особенности

Диагональ дисплея данного смартфона составляет 6,35 дюйма. Только подумайте над тем, что еще года три назад, а может даже два, диагональ свыше 6 дюймов казалась чем-то невозможно громоздким, а сейчас это вполне привычный экран. Разрешение, правда, всего 1520 на 720 точек, то есть HD+, но это доступный смартфон и как-то даже никого не удивляет, что у него не лучший экран на рынке. Также стоит похвалить производителя за то, что он так уместно расположил три камеры на 13, 8 и 2 мегапикселя на тыльной стороне. Снимать вместе они, естественно, не будут, но можно получить широкий угол обзора или глубину резкости для портретных фото. Качество фотографий далеко не идеальное, но разве кто-то ожидал от бюджетного смартфона флагманского качества фотографий? Главное, что в эту модель не ставят ничего лишнего, что зря поднимало бы его общую стоимость, а все остальные мелочи можно простить.

Итог

Компания Vivo уже не первый год радует нас доступными производительными смартфонами, которые выглядят очень круто и дают возможность за вполне разумные деньги прикоснуться к чем-то действительно крутому. И новинка Vivo Y12 является ярким примером того, что за вполне разумные деньги можно купить себе смартфон и наслаждаться его возможностями каждый день, играя или общаясь в социальных сетях. В этом плане новинка очень порадовала.

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