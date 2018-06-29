Предварительный обзор Vivo Y81. Выглядит прелестно

2018-06-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo Y81; [92]
Если вы следите за рынком современных мобильных телефонов, то точно видели массу устройств с вырезом в верхней части экрана. Это достаточно популярная штука на данный момент и буквально каждый разработчик старается выделиться этим элементом дизайна. Не могу сказать, что это хорошая тенденция и лично мне она нравится не очень сильно, но с этим уже ничего не поделаешь. Теперь вот анонсировали смартфон Vivo Y81, который выглядит достаточно привлекательно и стильно, у него довольно производительная начинка и за свои деньги это если не самый крутой вариант, то один из лучших — точно. Сегодня мы решили поговорить о преимуществах и недостатках смартфона, обсудить его ключевые особенности, чтобы вы понимали стоит ли новинка ваших денег или нет. На рынке сейчас очень много всевозможных гаджетов, выбрать что-то одно очень проблематично, особенно если вы не так хорошо разбираетесь в этом деле.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор MediaTek Helio P22. Это самая новая модель компании, которая демонстрирует высокую производительность в играх и синтетических тестах. Работает модель на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,0 гигагерца. Этого предостаточно для того, чтобы вы спокойно запускали все современные игровые проекты, работали с фото или видео, общались в социальных сетях. Может процессор и не флагманский, но в его возможностях мы не сомневаемся. За графику девайса отвечает графический ускоритель PowerVR GE8320, плюс имеется скоростной LTE-модем. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 3 гигабайта, а встроенной памяти сюда поставили 32 гигабайта. Очень даже неплохое железо получается для такого уровня смартфона. Хотя, конечно, встроенной памяти всегда хочется больше.

Дизайн корпуса

Внешний вид смартфона мне лично очень понравился, но нужно понимать, что это дело вкуса и то, что нравится одному пользователю может совершенно не подойти другому. Здесь на передней панели почти на всю площадь расположен дисплей, естественно есть вставка в верхней части экрана. Это современный тренд, пусть и не очень удобный и необходимый. На тыльной стороне тоже ничего нового — камера (одна), вспышка и логотип компании. Приятные материалы корпуса, стильно смотрится, корпус удобно лежит в руке. Чего еще от него можно требовать я не знаю.

Особенности

Сюда поставили достаточно большой дисплей — диагональ составляв 6,2 дюйма, этого предостаточно, чтобы вы смотрели фильмы или сериалы с максимальным удовольствием от происходящего. Разрешение составляет 1520 на 720 точек, это довольно нестандартно и пользователь сразу может и запутаться. Однако, здесь все просто — если убрать «ушки» справа и слева от вставки в экране, получается стандартный 5,99 экран с разрешением 1440 на 720 точек, то есть стандартный 18:9 дисплей. Но благодаря дополнительной площади получается больше диагональ и вот такое странное разрешение.

Итог

Пока что данных о стоимости смартфона нет, производитель не спешит называть ни ценника, ни дату релиза. Нужно подождать, пока будет официальный релиз и тогда можно будет уже сравнивать устройство с другими смартфонами и говорить о преимуществах или недостатках. Конечно, новинка смотрится достаточно интересно и стильно, на нем можно играть, смотреть сериалы или фильмы, общаться в сети. Неплохой вариант на тот случай, если вам не очень хочется покупать именно флагман. Да и производитель уже не раз доказал, что делает качественно и недорого. Это важно.

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