Предварительный обзор Vivo Y91C 2020. Стильно и недорого

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о достаточно интересном устройстве, которое продают за вполне разумные деньги. Для многих пользователей это единственный критерий выбора — не у всех есть возможность тратить большие деньги на покупку дорогого смартфона флагманского уровня, кому-то достаточно бюджетного варианта.

Характеристики

Стоит сказать, что в плане внешнего вида Vivo Y91C 2020 ничем удивить или порадовать потенциального покупателя не сможет, так как в принципе дизайн современных смартфонов друг от друга крайне слабо отличается. Однако стоит отметить, что это доступный смартфон и то, что он ничем не отличается от флагмана, является скорее преимуществом, чем недостатком. На фронтальной панели смартфона расположен достаточно большой дисплей с минимальными рамками слева и справа, сверху имеется небольшой вырез под фронтальную камеру, а снизу имеется подбородок. Собственно, если вы посмотрите на любой другой смартфон, то заметите точно такой же дизайн фронтальной панели, так что удивляться явно не стоит. На тыльной же панели размещена камера и логотип компании, больше ничего у смартфона там нет. Впрочем, а что там должно еще быть у бюджетного продукта? К дизайну Vivo Y91C 2020 претензий нет.

Особенности

Нужно сразу отметить, что Vivo Y91C 2020 является доступным смартфоном и никто не ставил перед собой цель наделить устройство чем-то невероятно интересным или производительным. Нет, производитель поставил перед собой цель сделать классный смартфон, который при максимально производительном железе будет стоить более-менее адекватных денег. За основу производительности этого устройства взят процессор MediaTek Helio P22, который работает на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex-A53 с тактовой частотой вплоть до 2,0 гигагерца. Этого предостаточно, чтобы пользователь получал достаточно высокую производительность при адекватном потреблении энергии. За графику смартфона будет отвечать графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 — это тоже достаточно крутой продукт, который справляется и с играми, и с программами, и с видео в высоком разрешении.

Итог

Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память объемом 2 гигабайта. Да, это не очень много и современные флагманы только насмехаются над данным объемом оперативной памяти, но для повседневного использования ее хватит с головой. Более того, встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта, чего тоже вам должно хватит с большим запасом на всё, чего душа пожелает. Порадовала и батарея в смартфоне — 4030 мАч позволяют без труда играть в игры, пользоваться всеми необходимыми приложениями и к вечеру еще оставаться с достаточно приличным процентом батареи. Это тоже приятный бонус, ведь сейчас смартфонами мы пользуемся достаточно активно, а батарея в этом плане решает очень много. Возможность в течение сток не бегать к розетке за зарядкой является весьма важным преимуществом.Главным преимуществом продукта, естественно, является его стоимость — производитель просит за устройство всего 120 долларов и за эти деньги вы не сможете найти ничего более привлекательного и интересного. Производитель, фактически, предоставляет пользователю всё необходимое — у вас есть и большой дисплей с высоким разрешением, и достаточно производительный процессор, и стильный корпус, и море дополнительных бонусов. Самому же пользователю нужно просто решить хочет он именно этот бренд или нет. Но, к сожалению, за 120 долларов найти что-то более крутое не выйдет.